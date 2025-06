"Soft skills, communication and public speaking"

Questa esclusiva proposta formativa di alto livello, che si svolgerà interamente in lingua inglese, è pensata per rafforzare le competenze trasversali essenziali per il successo personale e professionale dei giovani.



L'iniziativa è resa possibile grazie al prezioso supporto di Fondazione CRT e della Città di Verbania, e vanta una prestigiosa partnership con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Centro Studi UPONTOURISM, la Società Geografica Italiana, i Giardini Botanici di Villa Taranto, il Museo del Paesaggio e Casa Ceretti.



La Summer School nasce dalla crescente consapevolezza dell'importanza delle soft skills – come la comunicazione efficace, l'empatia e la conoscenza di sé – in un contesto globale in rapida evoluzione. La pressione dei social network, la velocità del cambiamento e la costante connessione digitale spesso limitano lo spazio dedicato all'ascolto interiore e alla valorizzazione del proprio potenziale. La Scuola mira a fornire ai giovani gli strumenti per navigare queste dinamiche complesse e per affrontare le sfide globali, dal cambiamento climatico alle crisi economiche, attraverso un percorso di crescita personale e valorizzazione delle proprie capacità e di quelle altrui.



Il corso intensivo di quattro giorni, che si terrà dal pomeriggio di lunedì 7 luglio alla mattina di giovedì 10 luglio, è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Durante le 20 ore complessive di formazione, i partecipanti saranno coinvolti in seminari e workshop tematici condotti in lingua inglese da esperti internazionali. La prima serata, quella del 7 luglio, tra l'altro ospiterà la lecture show Capolavori di Mauro Berruto, a Villa Giulia alle ore 20.45. Un incontro PUBBLICO aperto alla CITTADINANZA per celebrare insieme i 25 anni dell'Associazione Ars.Uni.Vco ETS.



Un elemento distintivo della Summer School è il rilascio dell'OPEN BADGE ai partecipanti che frequenteranno l'intero corso (100%). Questa certificazione digitale attesterà le competenze acquisite, fornendo un valore aggiunto significativo al loro curriculum e al loro percorso di crescita.



L'opportunità di apprendere e crescere in un contesto internazionale unico come Villa San Remigio rappresenta un'occasione per i giovani desiderosi di investire nel proprio futuro.



Di seguito i dettagli dei relatori:



Gionata Agliati - Dopo la laurea in Filosofia, ha lavorato come regista televisivo per 15 anni. Come freelance ha collaborato con diverse emittenti televisive a diversi programmi (per Mtv, Mediaset, Discovery, Sky, Fox e molti altri), sia italiani che internazionali. Come regista aveva bisogno di poter entrare in contatto con diversi tipi di persone (e personalità), per questo mi è avvicinato alla Comunicazione Empatica/Comunicazione Non Violenta (CNV) insegnata da Marshall Rosenberg e, nel 2020, è diventato facilitatore nella mediazione dei conflitti, seguendo il suo modello. Fin da quando era studente universitario pratica meditazione e dieci anni fa ha deciso di approfondire la pratica con i monaci buddisti. Dopo la pandemia, ha deciso di lasciare il suo lavoro di regista televisivo per poter insegnare costantemente pratiche di Comunicazione Empatica e meditazione.



Luisa Pellegrino – NOAU Officina culturale - È nata a Cuneo, ma vive a Torino da molti anni. Ha un dottorato di ricerca in Letteratura Postcoloniale e si dedica a diverse attività: dal 2023 collabora con Noau officina culturale, seguendo programmi di attivazione giovanile e insegnando scrittura creativa; lavora come lettrice e traduttrice per diverse case editrici. Le piace lavorare in tandem, soprattutto con fumettisti e illustratori. Ha pubblicato piccoli albi illustrati per adulti e bambini e articoli, poesie e racconti su diverse riviste cartacee e online, da Tuttolibri a Il Post.



Simona Poletti - Ci sono due cose che ha sempre amato: le Persone e i Pensieri. Così ha deciso di unirli nel modo più efficace (e divertente) possibile, creando esperienze formative che coinvolgono, sfidano e hanno un impatto concreto. In Ergosum, la società di consulenza che ha co-fondato, la missione è chiara: promuovere e sviluppare la felicità sul lavoro, perché un ambiente di lavoro prospero è il fondamento del vero successo. Ergosum aiuta le persone a sviluppare leadership, comunicazione e soft skill attraverso un approccio che fonde strategia ed esperienza, con un tocco di imprevedibilità, perché la vera crescita avviene nelle sfide, nelle conversazioni e nei momenti di ispirazione. Insieme a Marco Basile, ha scritto "La felicità della giraffa", un libro su ciò che guida veramente nella nostra vita professionale e personale.



Ambra Ferrari - È una professionista del team coaching specializzata nel miglioramento delle dinamiche di gruppo e nella promozione di una comunicazione efficace all'interno delle organizzazioni. Come Team Coach, aiuta le aziende a rafforzare la coesione e l'efficacia del team. Ambra sottolinea l'importanza del team building per migliorare la collaborazione e affrontare le sfide comuni. Il suo approccio include attività mirate che promuovono una comunicazione chiara, la fiducia reciproca e la motivazione tra i membri del team. Oltre alla consulenza, condivide preziosi spunti su argomenti come l'abbandono silenzioso e il coinvolgimento dei dipendenti, e partecipa a interviste radiofoniche in cui discute di team building e capacità di collaborazione.



ARS.UNI.VCO torna in Villa San Remigio per proporre la seconda edizione della Summer School internazionale Soft skills, communication and public speaking. Obiettivo primario dell’iniziativa formativa è quello di rafforzare nei giovani, studenti e professionisti, le competenze trasversali di comunicazione, empatia e conoscenza di sé, sempre più richieste negli ambiti lavorativi sia pubblici sia privati quali skills apparentemente “leggeri” ma alquanto densi di preparazione e valori. I partecipanti saranno motivati e coinvolti dai qualificati relatori che interverranno per “allenarsi” all’ascolto dei propri bisogni e alla valorizzazione dei propri talenti e di quelli altrui. Le soft skills, unitamente alla comunicazione efficace e il public speaking, creano, infatti, un mosaico di competenze fondamentali per il successo personale e professionale; permettono di esprimersi con chiarezza, ascoltare attivamente gli altri e costruire relazioni di fiducia. Le lezioni saranno, dunque, di matrice prevalentemente operativa e contempleranno anche attività integrative svolte sul territorio. A proposito di talenti, l’Associazione ospiterà la sera del 7 luglio Mauro Berruto per uno spettacolo aperto alla cittadinanza sul tema dei capolavori, in un’accezione sportiva capace di farsi metafora di vita, lavoro, socialità. Grazie a chi ha deciso di sostenere questa iniziativa, grazie a chi si metterà in gioco per parteciparvi, grazie a chi ne amplificherà risultati e proposte.



Stefania Cerutti, Presidente di Ars.Uni.Vco ETS







Ospitare luoghi di formazione di alto profilo qualifica prima di tutto il nostro territorio. Essere preparati, conoscere la comunicazione, sapersi porre: sono armi irrinunciabili per chi vuole costruire per sé e per la nostra società un futuro prospero. Essere pienamente liberi vuol dire avere la preparazione per fare scelte consapevoli ed essere scelti. Quello svolto qui è un lavoro prezioso.



Giandomenico Albertella, Sindaco di Verbania







Come Provincia siamo onorati di ospitare a Verbania la Scuola estiva internazionale "Soft Skills, Communication and Public Speaking", importante occasione di crescita per tanti giovani che già da oggi si trovano ad affrontare sfide centrali per il domani di tutti. Si tratta di una bella opportunità che centra perfettamente quello che il mondo oggi richiede: un focus sulle "Soft Skills", sul saper fare comunicazione e sul trasmettere alle persone un'informazione nella maniera più efficace possibile. Ecco perché partendo dal tema, insieme alla splendida cornice di Villa San Remigio, è già una formula vincente! Un grande grazie ad Ars.Uni.Vco e a tutti gli Enti partner per il grande lavoro a sostegno di questa iniziativa.



Alessio Baldi, Consigliere provinciale del VCO