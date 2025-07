La Croce Rossa Italiana – Comitato di Verbania è lieta di annunciare la prima edizione del Breakfast Summer Camp Red4Kids, il campo estivo dedicato a bambini, bambine e adolescenti dagli 8 ai 13 anni. L’iniziativa si svolgerà dal 31 agosto al 5 settembre 2025 a Malesco (VB), nel cuore della Val Vigezzo.Un’opportunità unica per vivere sei giorni all’insegna del divertimento, dell’educazione e della solidarietà, immersi nella natura e seguiti da volontari CRI formati, in un contesto sicuro e inclusivo.Il progetto è realizzato con il fondamentale supporto di Kellanova, partner dell’iniziativa, e grazie alla collaborazione di enti, organizzazioni e realtà locali che condividono i valori del campo e ne rendono possibile la realizzazione.Le iscrizioni saranno aperte sino al 15 luglio 2025. Per partecipare è necessario leggere attentamente le istruzioni disponibili sul sito (https://www.criverbania.it/news/campo-estivo-red4kids/), compilare il modulo di iscrizione, allegare un’Attestazione ISEE in corso di validità e inviare il tutto all’indirizzo email: verbania.giovani@piemonte.cri.it.Il Breakfast Summer Camp Red4Kids rappresenta un’occasione preziosa per i più giovani di vivere un’esperienza formativa, conoscere nuovi amici e sperimentare i valori dell’umanità e dell’aiuto reciproco che sono alla base dell’impegno quotidiano della Croce Rossa.Per ulteriori informazioni:Croce Rossa Italiana – Comitato di Verbaniaverbania.giovani@piemonte.cri.it (email)https://www.criverbania.it/news/campo-estivo-red4kids/ (sito internet)