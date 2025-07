Eventi per celebrare i 25 anni di Ars.Uni.Vco ETS

Si inizia a luglio con due appuntamenti, che rientrano tra l’altro nella programmazione delle Scuole internazionali “Soft Skills, Communication and Public Speaking” e “Domoschool” come edizione 2025 del progetto "VCO International Schools" grazie al sostegno di Fondazione CRT. Entrambi gli incontri sono LIBERI e APERTI a TUTTA la CITTADINANZA e rappresentano un'occasione per vivere esperienze culturali nel Verbano Cusio Ossola con la presenza di ospiti di grande spessore.



Di seguito i dettagli degli incontri in programma:



Lunedì 7 luglio 2025 alle ore 20.45 “Capolavori. New olimpic stories” di Mauro Berruto, una lecture show che si terrà a Verbania nello splendore di Villa Giulia. La regia è di Roberto Tarasco (produzione CMC/Nidodiragno Produzioni) ispirato al libro di Mauro Berruto “Capolavori. Allenare, allenarsi, guardare altrove” (Add Editore, 2023).



Quando si parla di capolavori, la mente corre subito all'arte in ogni sua forma: pittura, scultura, architettura, cinema, teatro, musica o letteratura. Ma cosa succede se allarghiamo lo sguardo alle imprese sportive? Mauro Berruto, figura iconica già allenatore della nazionale italiana maschile di pallavolo e vincitore, tra gli altri traguardi, della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ci accompagna in un'indagine appassionata. Ci farà scoprire come il gesto dell'allenare non sia una prerogativa esclusiva di chi entra in uno spogliatoio, ma una pratica quotidiana fondamentale per trasformare semplici gruppi di persone in vere squadre, capaci di orientarsi con successo verso un obiettivo comune. È un viaggio emozionante che prende il via dalla bellezza del gesto immortale della Tomba del Tuffatore di Paestum e naviga idealmente verso quell'Itaca, meta di chi desidera arrivare a destinazione sapendo godere appieno di ogni istante del percorso.



In questo affascinante veleggiare, il pubblico incontrerà atleti, artisti e poeti che si rivelano essere parte della stessa squadra: uno spazio in cui ogni individuo può esprimere liberamente il proprio talento, realizzare appieno il proprio potenziale e costruire così il proprio, unico e indimenticabile, personale capolavoro.







Giovedì 17 luglio 2025 alle ore 21.00 “Riscrivere le regole dell’ereditarietà: la genetica contro le malattie trasmesse dagli insetti”, incontro pubblico a Domodossola sulla scalinata del Collegio Rosmini, Largo Madonna della Neve (in caso di pioggia all’interno dell’aula di Fisica del Collegio Rosmini). I professori universitari Pierpaolo Mastrolia e Sergio Cacciatori dialogheranno con il microbiologo e divulgatore scientifico Andrea Crisanti. A moderare Arianna Parsi, giornalista di Eco Risveglio. La serata sarà l'occasione per esplorare e approfondire una delle biotecnologie più all'avanguardia: il gene drive. Questa tecnologia sfrutta potenti strumenti di editing genetico, come CRISPR-Cas9, per garantire la rapida diffusione di un tratto genetico specifico in una popolazione, trasmettendolo a quasi il 100% della prole. La ricerca si è concentrata in particolare su Anopheles gambiae, la zanzara principale responsabile della trasmissione della malaria in Africa.



Studi di laboratorio hanno già dimostrato la straordinaria efficacia di questa tecnologia nel portare al collasso intere popolazioni di zanzare, estinguendole in appena sette-undici generazioni. Un risultato potente che apre nuove prospettive nella lotta contro la malaria, una minaccia globale che causa circa mezzo milione di decessi ogni anno, soprattutto tra i bambini dell'Africa subsahariana. I metodi tradizionali, infatti, spesso incontrano limiti dovuti allo sviluppo di resistenze e a complesse sfide logistiche.



Il gene drive emerge come una soluzione innovativa, mirata e sostenibile, capace di trasformare radicalmente le strategie di controllo della malaria. La serata approfondirà non solo le promettenti applicazioni di questa tecnologia, ma anche il cruciale dibattito etico, l'impatto ambientale e le potenziali conseguenze indesiderate che accompagnano strumenti scientifici così potenti.



Sarà un'opportunità unica per comprendere il balzo in avanti trasformativo che la ricerca sul gene drive rappresenta nel campo della biotecnologia e della salute pubblica, e per promuovere un dialogo globale su come sfruttare responsabilmente questo potenziale a beneficio dell'umanità.



Crisanti guiderà i presenti attraverso questa affascinante tematica, stimolando una riflessione consapevole sulle implicazioni di una scienza all'avanguardia.







SAVE THE DATE! Sabato 27 settembre 2025 a Omegna si terrà la conferenza dal titolo “Creatività in corso”, uno spazio di dialogo tra voci diverse — curatori, studiosi, progettisti e professionisti — per esplorare i sentieri possibili della competenza creativa in continuità con il dibattito aperto durante il corso di alta formazione dell’Università del Piemonte Orientale nell’ambito del progetto PNRR NODES che si è tenuto presso la Fondazione PARCO di Omegna, nel 2024 e del volume che ne è scaturito.