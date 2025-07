Maria Teresa Moro Presidente del Rotary Pallanza Stresa Vco

Nel solco dei principi rotariani – “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, “Creare speranza nel mondo”, “Costruire ponti tra le comunità” – la nuova Presidente ha tracciato un percorso chiaro, in cui la centralità della persona, la conoscenza del territorio e il servizio concreto saranno i pilastri dell’intero anno sociale.Mariateresa Moro punta a rendere il Rotary un punto di riferimento sempre più visibile e attivo. Le sue linee guida pongono l’accento sull’inclusione e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, sulla promozione della cultura e dell’arte, sulla valorizzazione delle eccellenze locali e su una formazione continua per soci nuovi e storici. Una particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani, con progetti a loro dedicati e una riflessione seria sui bisogni delle famiglie del territorio.Presidente Moro, come descriverebbe l’impronta che vuole dare al suo anno rotariano?Il mio obiettivo è rafforzare il legame tra il Rotary e il territorio, rendendoci protagonisti di un cambiamento che parta dal basso, dalla conoscenza diretta del territorio e delle sue difficoltà ma anche delle risorse. Vogliamo promuovere un Rotary che ascolta, che agisce, che si mette a disposizione della comunità con progetti concreti e mirati. Non si tratta solo di aiutare, ma di farlo in modo competente e sensibile. Il territorio è al centro delle vostre iniziative.Come intendete valorizzarlo?Il programma di quest’anno prevede numerose attività volte a riscoprire il valore storico, culturale e produttivo del nostro territorio. Collaboreremo con realtà come il Museo del Paesaggio, il Parco Nazionale Val Grande, il Centro Studi Internazionali, IL GAL Laghi e Monti, la Fondazione Comunitaria del Vco, Teatro Natura ed alcune imprese private. Riscopriremo luoghi e tradizioni che parlano di noi, per renderli ancora più vivi e accessibili. Ma guarderemo anche all’innovazione, come dimostra la nostra attenzione verso temi attuali come l’intelligenza artificiale o la sostenibilità.Quali sono i progetti sociali su cui puntate maggiormente?Ne cito uno su tutti: il District Food Box, che prevede la raccolta di generi alimentari a sostegno delle famiglie in difficoltà, in collaborazione con enti di volontariato e la Caritas. Ma ci sarà anche la settimana solidale "Un piatto, un sorriso", in cui i nostri soci serviranno in prima persona nei centri di accoglienza. Organizzeremo esperienze immersive come la “Cena al buio”, per stimolare empatia e riflessione sulle fragilità invisibili. L’idea è sempre quella di un Rotary che si mette al servizio, con gesti semplici ma profondi.I giovani rappresentano una priorità per il Club?Assolutamente sì. Abbiamo in programma di prendere spunto dalla mappatura dei bisogni giovanili, realizzata dalla Fondazione Comunitaria VCO in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private come CISS e Associazione 21 Marzo, per rientare le nostre azioni. Il nostro obiettivo è ascoltare i giovani, coinvolgerli attivamente e aiutarli a costruire il proprio futuro qui, anche in quelle aree che spesso sono considerate marginali. Stiamo valutando l'istituzione di una borsa di studio, ma soprattutto vogliamo creare spazi di confronto e opportunità di crescita.E sul fronte della formazione interna?Daremo spazio sia ai nuovi soci, con momenti dedicati all’accoglienza e all’inserimento, sia ai soci storici, la cui esperienza è una risorsa preziosa. Organizzeremo incontri su temi attuali, dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, la storia del Rotary e le tecniche di comunicazione. Vogliamo un Clubche apprende, che si interroga e che cresce insieme, mantenendo sempre viva la propria identità.Un messaggio conclusivo per i soci e per la comunità?L’augurio è quello di vivere insieme un anno di relazioni autentiche, di impegno e di entusiasmo. Il Rotary, per me, è un luogo dove le persone si uniscono per fare del bene in modo concreto, intelligente e condiviso. Spero che ogni iniziativa del nostro anno possa essere un’occasione per costruire comunità, creare connessioni vere e offrire speranza. È questo il senso profondo del nostro motto: "Creiamo speranza nel mondo".