Più di mille per Gialli&Vinili 2025

E ancora: tre librerie locali coinvolte, bancarelle per la vendita dei vinili provenienti da tutta Italia, un Liceo e un’Università con progetti di Pcto e stage.



Si è conclusa con grande successo la prima edizione di Gialli&Vinili, il festival di storie “crime” e musica con vinili in programma il 18,19 e 20 luglio a Verbania Pallanza, promosso dall’amministrazione comunale di Verbania. Ideato da Piero Pratesi e Maria Elisa Gualandris di Rvl La Radio e con la direzione artistica di Lorenzo Sartori e promosso dall’amministrazione comunale di Verbania con la Pro Loco, Gialli&Vinili ha dimostrato che la contaminazione tra letteratura e musica è più che mai vincente.



A confermarlo sono i numeri, a partire dalle oltre mille presenze di spettatori attenti che hanno seguito con passione e curiosità l’intero evento. In tre giornate di festival, sul palcoscenico di Gialli&Vinili collocato sul lungolago di Pallanza, si sono alternati 13 autori e autrici di romanzi gialli tra i più prestigiosi del panorama italiano, da Carlo Lucarelli a Sandrone Dazieri, da Alice Basso a Jacopo de Michelis, intervistati da 5 conduttori a loro volta giornalisti e scrittori. Grande interesse ha riscontrato anche la podcaster Arianna Giannini Tomà con la sua inchiesta “Operazione Betulla – la mafia al Nord non esiste” (Podstar). La manifestazione si è aperta con ben sette scrittori dell’antologia “Delitti di lago 8”, moderati dalla curatrice Ambretta Sampietro.



Gialli&Vinili ha messo in campo 8 ore a discorrere di romanzi pubblicati da 6 tra le più importanti case editrici italiane e 12 ore ad ascoltare vinili anni 70/80 con il DJ set di Piero Pratesi che ha proposto più di 250 brani tratti da altrettanti LP e 45 giri. E così anche i Dj Disco Fever, che hanno fatto ballare un pubblico di tutte le età. Apprezzatissima l’esibizione live di Jody-J che ha proposto la nuova versione del suo singolo “Les Americains”.



E il mondo dei vinili ha abitato per 3 giorni Piazza Garibaldi con bancarelle di venditori in arrivo da tutta Italia.



La risposta del territorio a questa prima edizione del festival è stata davvero entusiastica: numerosi esercizi commerciali hanno ideato e realizzato vetrine a tema dedicate al mondo del giallo, 3 librerie locali (Alberti, Mondadori e Libraccio) si sono alternate per la vendita dei libri degli autori ospiti. Il locale The Flag ha creato Sunset Rapsody, un cocktail deficato a Gialli&Vinili, mentre il ristorante Il portale ha ideato un raffinatissimo ispirato al festival. Ad arricchire il team di Gialli&Vinili sono



intervenuti alcune studentesse e studenti delle scuole superiori del territorio, una presenza vivace che lascia ben sperare sulla passione per i libri anche da parte delle giovani generazioni.