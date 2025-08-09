Palio Remiero 2025

La presentazione ufficiale si è tenuta a Palazzo di città alla presenza del presidente Marco Mugnani, che ha annunciato un importante riconoscimento: l'inserimento della manifestazione nel calendario internazionale della Federazione Canottaggio Sedile Fisso, in linea con le direttive del bando europeo.



Il programma delle celebrazioni

Le competizioni agonistiche prenderanno il via mercoledì 13 agosto con le eliminatorie del Palio Internazionale, ma il clima di festa inizierà già domenica 10 agosto alle 11.00 con la tradizionale messa di benvenuto celebrata dal parroco don Riccardo Zaninetti nella collegiata di San Leonardo, momento suggestivo dedicato alla benedizione degli equipaggi.



La partecipazione internazionale

All'evento parteciperanno equipaggi provenienti da tutta Europa: Spagna, Galles, Malta, Cornovaglia, Inghilterra e Paesi Bassi, oltre a una rappresentativa italiana. Una vera e propria festa dello sport che unisce tradizione e internazionalità.



Le sfide remiere

A contendersi la vittoria nella prova classica saranno 11 storici equipaggi:

Arolo (Leggiuno)

Caldè

Germignaga

Intra

Città di Omegna 1890

Porto Ceresio

Scalo Quinto "Giacomo Beragnoli" (Genova)

Suna

Canottieri Verbanese

Vigili del Fuoco

Tutti pronti a sfidare i campioni uscenti della Canottieri Pallanza.



Non mancheranno le tradizionali competizioni collaterali:

Il Palio dei Campanili, che vedrà affrontarsi l'oratorio Don Bosco (Pallanza), San Pietro (Trobaso) e San Vittore (Intra)

Il consolidato Palio in Rosa con rappresentative di Piemonte, Lombardia e Liguria



Servizi per il pubblico

Per agevolare gli spettatori saranno attivi:

Servizio navetta da Piazza Fabbri a Intra

Novità 2024: battello speciale della Navigazione Lago Maggiore con partenza da Baveno alle 20.30, fermata intermedia a Intra alle 21.00 e arrivo nel golfo di Pallanza per assistere alle gare dall'acqua



La competizione

Le gare si svolgeranno sulle tre corsie allestite lungo 250 metri del lungolago di Pallanza. La prova prevede un'emozionante fase finale dove, dopo aver doppiato la boa di rispetto a 30 metri, i timonieri si tufferanno verso il palo sulla riva per arrampicarsi alla corda e conquistare la bandierina. Accederanno alla finale i vincitori di batteria con il miglior tempo.



Un appuntamento che unisce sport, tradizione e spettacolo nel magico scenario notturno del Verbano.