Pallavolo Altiora stagione al via

La prima squadra femminile, che giocherà in Serie C, sarà Mokavit Altiora, mantenendo il marchio dell’azienda impegnata nella realizzazione di caffettiere dal design unico e dall’elevata qualità. In Serie D maschile giocherà invece ‘Plastipak Altiora’; nuovo il marchio sulle casacche della prima squadra ma non nuovo nel mondo Altiora, visto che l’azienda leader nella produzione e lavorazione delle materie plastiche è da tempo sponsor amico del club capostipite della pallavolo nella nostra zona. Con queste denominazioni è tempo di iniziare il lungo viaggio nella stagione, che terminerà nella primavera inoltrata del 2026. Nell’annata sportiva che va ad iniziare entrambe le squadre verbanesi parteciperanno alla Coppa Piemonte, classico appuntamento che in America chiamerebbero di ‘preseason’ che mette insieme le compagini di Serie C e di Serie D. Classica formula: mini-raggruppamenti di tre squadre inserite in un unico maxi girone (due gironi per la coppa femminile) con classificone finale e tre partite sui tre set fissi per raggruppamento. Mokavit Altiora inizierà tra le mura amiche del PalaManzini, per Plastipak Altiora invece prima in trasferta nel torinese.
Coppa Piemonte Donne: Mokavit Altiora apre i battenti del PalaManzini.
L’onore di aprire le porte della Palestra del Liceo Cavalieri, intitolata ad Enzo Manzini; da qui il nomignolo ‘PalaManzini’, spetterà domenica 21 settembre alla prima squadra femminile Mokavit Altiora. Due incontri con avversarie notevoli e della medesima categoria, che potrebbero anche essere avversarie in campionato. La prima delle due mini partite del raggruppamento di Verbania le ragazze di Giuseppe Macaluso la giocheranno alle 15.00 contro la neopromossa PizzaClub San Giacomo Novara di coach Fabrizio Preziosa, squadra che lo scorso anno ha dominato in Serie D salendo con merito di categoria. Con nuovi innesti la compagine novarese punta ad una stagione da protagonista. Il secondo match invece vedrà in campo una vecchia conoscenza della squadra femminile lacuale: Pallavolo Montalto Dora di coach Alessandro Vallero, che è accreditata come una delle possibili favorite al salto in Serie B2. Si giocherà (indicativamente) alle 18.00. “Intanto dico che sono contento di poter partecipare alla Coppa Piemonte con la squadra – spiega coach Macaluso – perché è quasi come se giocassimo amichevoli di livello, cosa che ci consentirà di trovare le giuste quadrature. Ovviamente scendiamo in campo sempre per tentare di vincere ma alla fine in questi appuntamenti conta trovare la giusta amalgama. Che dire, che abbiamo fatto molto in palestra, che siamo un pochino carichi di lavoro atletico come è normale che sia in questa fase. La squadra? È buona e mi piace, alle ragazze ho detto di scendere in campo felici di farlo e di giocare serene, così sono certo che potremo fare bene”.
Coppa Piemonte femminile, domenica 21 settembre, raggruppamento PalaManzini Verbania
Ore 15.00: Mokavit Altiora – Pizza Club Novara
Ore 16.30: Pizza Club Novara – Pallavolo Montalto Dora
Ore 18.00: Pallavolo Montalto Dora – Mokavit Altiora
Coppa Piemonte uomini: Plastipak Altiora in campo a San Mauro Torinese
Inizio invece nell’hinterland di Torino per Plastipak Altiora di coach Matteo Azzini. Tre gare del raggruppamento che si giocheranno sabato 20 settembre nella Palestra Generale Dalla Chiesa di San Mauro Torinese. Ovviamente due gli impegni dei lacuali, la prima gara alle 16.30 con San Paolo Torino di Serie C dall’altra parte della rete, la seconda alle 18.00 (sempre indicative) contro NextStar Sant’Anna, formazione che giocherà in Serie D. Incontri di certo interessanti per capire lo stato di ‘salute’ (sportivamente parlando) della squadra in vista del campionato. “Finalmente iniziamo a giocare anche se con tanti dubbi, perché non siamo mai riusciti ad allenarci con la squadra al completo – spiega coach Azzini - siamo ancora in fase di rodaggio ed avremo molte defezioni. Detto questo andremo a giocare contro una formazione forte come San Paolo che negli ultimi anni di C è stata protagonista e che si è molto rinforzata, la seconda partita ci vedrà affrontare la Serie D del Sant’Anna Volley, squadra giovane e di centimetri di un club che ha la Serie B e che sa creare buoni giocatori da portare in alto. Avranno di certo qualità e doti fisiche. Noi faremo esperimenti, contenti di muovere i primi passi in stagione per poi essere pronti verso il campionato. Riprendere è comunque bellissimo, non vedevamo l’ora”.
Coppa Piemonte maschile, sabato 20 settembre, raggruppamento San Mauro Torinese, Palestra Dalla Chiesa
Ore 15.00: NextStar Sant’Anna – San Paolo Torino
Ore 16.30: San Paolo Torino - Plastipak Altiora
Ore 18.00: Plastipak Altiora – NextStar Sant’Anna
Pallavolo Altiora stagione al via
Inizia la stagione ‘ufficiale’ per le due prime squadre di Pallavolo Altiora. Necessario preambolo riguardante le denominazioni.
0 commenti Aggiungi il tuo
Per commentare occorre essere un utente iscritto