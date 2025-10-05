Altiora in Coppa Piemonte finita la prima fase

L’ultimo concentramento ha visto in casa, al PalaManzini, i ragazzi di Plastipak Altiora, che sabato hanno esordito nel primo match di giornata contro 2Mila 8 Domodossola finito con una vittoria lacuale per 2-1. Il secondo match contro la Serie D del Volley Novara è andato con il massimo risultato alla squadra di Matteo Azzini. Per la formazione maschile di Altiora un totale di 9 punti (tre vittorie e tre sconfitte). A Vercelli, in quel del PalaBertinetti, l’ultimo triangolare femminile per Mokavit Altiora che dapprima ha vinto nettamente contro Val Sangone di Giaveno, squadra del girone B ma della medesima categoria, e successivamente ha affrontato le padrone di casa della Multimed Vercelli, è finita con un 2-1 in rimonta delle lacuali e con Verbania che totalizza un notevole bottino finale di 12 punti fatti (cinque vittorie ed una sconfitta).



Coppa Piemonte Donne: Mokavit Altiora vince entrambi gli incontri a Vercelli.

Due vittorie in altrettante partite, un ruolino di marcia fatto di cinque vittorie su sei partite giocate nel tre triangolari disputati e 12 punti totalizzati, che, in attesa del classificone finale fa presagire ad un passaggio del turno. Si chiude così la prima fase di Coppa Piemonte per Mokavit Altiora nel girone di Serie C. Ovviamente c’è ancora tanto da migliorare ma il tutto fa ben sperare, pur considerando la Coppa quasi come una preparazione. Il PalaBertinetti di Vercelli è stato la location del raggruppamento e nella prima partita (mancava Emily Velsanto) è arrivato subito un netto successo per 3-0. Le ragazze di Peppe Macaluso impattano alla grande la partita, pur senza ancora essere perfette, e si portano sul 2-0 vincendo dunque la partita, coi parziali sul 14-25 e 17-25. Anche il terzo set (sempre obbligatorio, ogni set vinto porta un punto) seppur più tirato, finisce alle verbanesi che chiudono 23-25 e incamerano tre punti. Secondo match contro Multimed Vercelli (che sarà il primo avversario in campionato, proprio al PalaBertinetti) che invece non inizia benissimo. La Mokavit è un pochino seduta; la ricezione non è perfetta, salta un pochino tutto il gioco ed il muro-difesa non è performante: va avanti con merito la squadra di casa (formalmente però nel triangolare era considerata ‘ospite’) sul 19-25. Le cose non paiono nemmeno troppo migliorare nel secondo parziale ma Macaluso cambia la regia inserendo Clotilde Villa per una Noelia Velsanto che sta pian piano prendendo possesso della categoria. Il gioco inizia ad essere più arioso, i fondamentali migliorano ed è 1-1 sul 25-21 per Verbania, in una gara con molte interruzioni arbitrali per forse un pochino troppo pedanti spiegazioni sulle ‘nuove regole’. Il terzo set invece ha un solo senso. Mokavit domina e vince 2-1 con un netto 25-15 che significa due successi di giornata. “Abbiamo vinto due partite, abbiamo messo nel sacco 12 punti in un momento nel quale dobbiamo ancora crescere e migliorare molto – dice coach Macaluso – e quindi direi che va bene così. Il set che abbiamo perso con Vercelli? Semplice, perché non abbiamo aggredito l’avversario con la nostra difesa; quando poi ci siamo messi a difendere bene come piace a me abbiamo reagito ed abbiamo ribaltato la partita. Non mi piace fare nomi ma mi ha fatto piacere e molto vedere che chi è stato chiamato dalla panchina ha saputo fare il suo. Adesso al lavoro per prepararci alla prima di campionato”.



Multimed Vercelli – Val Sangone 1-2 (25-22, 22-25, 26-28)

Val Sangone – Mokavit Altiora 0-3 (14-25, 17-25, 23-25)

Mokavit Altiora – Multimed Vercelli 2-1 (19-25, 25-21, 25-15)



Coppa Piemonte uomini: Plastipak Altiora vince due gare all’esordio casalingo

Due vittorie anche per Plastipak Altiora, in un gironcino casalingo che vedeva due avversarie che poi giocheranno nel campionato di Serie D. Anche per i ragazzi di Matteo Azzini è stato il tempo di esordire davanti al proprio pubblico del PalaManzini. Avversario subito probante per i lacuali che hanno affrontato il 2Mila8 Domodossola per un primo estemporaneo derby stagionale. Bella partita che ha visto la squadra ossolana diretta dall’ex Andrea Cova (che in passato a Verbania ha allenato e vinto sia nel settore maschile che in quello femminile) portarsi avanti al termine di un set eterno finito 27-29. La Plastipak però ha reagito e ha impattato con un secondo set vinto 25-22 ed ha poi vinto la partita grazie al 25-20 del terzo parziale. Anche il secondo match era sulla carta molto interessante: avversario il Volley Novara, squadra che da tempo bazzica la categoria. Qui il successo è stato decisamente più netto. Primo set tutto verbanese sul 13-25, secondo speculare e chiuso da Traversi e compagni ancora sul 13-25 che dunque vincono la partita e terzo set tiratissimo ma vinto 26-28 da Altiora. Due successi, 9 punti in totale nel sacco; per comprendere se la prima squadra maschile avanzerà al prossimo turno sarà necessario attendere la classifica generale. “Abbiamo vinto due partite contro due formazioni del nostro girone e quindi siamo contenti – spiega coach Matteo Azzini – siamo partiti un pochino contratti nel match con Domo: probabilmente l’emozione della prima in casa, il fatto che fosse un derby; insomma, lo abbiamo perso ai vantaggi dopo aver sprecato due palle set. Negli altri due parziali invece abbiamo trovato un break finale che ci ha permesso di vincere set e partita. Contro Novara invece abbiamo giocato i primi due set molto bene, facendo quel che dovevamo fare in particolare nella fase break. Abbiamo sofferto nel terzo ma ci sta; loro hanno spinto un pochino di più e noi eravamo stanchi per la lunga giornata. Di bello c’è che abbiamo recuperato Alessandro Paolino, è tornato Stefano Celant dopo una lunga inattività, quindi molte note positive. Adesso aspettiamo di capire se siamo passati ma quel che conta che la squadra è in crescita; recuperando gli acciaccati ci alleniamo meglio e si sente. Abbiamo fatto una buona coppa Piemonte; tutti i ragazzi sono stati in campo degnamente quindi siamo soddisfatti.



Plastipak Altiora – 2Mila8 Domodossola 2-1 (27-29, 25-22, 25-20)

2Mila8 Domodossola – Volley Novara 2-1 (25-23, 23-25, 25-22)

Volley Novara – Plastipak Altiora 0-3 (13-25, 13-25, 26-28)