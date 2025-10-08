Convenzione tra ASL VCO e Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi

Lo scopo della convenzione è l’integrazione dei sordi nella società, favorendo la comunicazione totale e l’abbattimento delle barriere della comunicazione nel rispetto del diritto alla salute come sancito dall’art. 32 della Costituzione Italiana.
Tale convenzione ha validità biennale.
Nel 2023 per il tramite di Azienda Zero è stato attivato il servizio a titolo gratuito “Comunic@Ens Pro”, con la consegna dei relativi tablet presso i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione dell’ASL VCO.
La SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri Verbania – Domodossola dopo aver preso contatti con l’Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale Piemonte APS Onlus e l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi (ENS) Onlus hanno attivato una convenzione volta ad estendere l’utilizzo del servizio “Comunic@Ens Pro” ai vari Reparti ed Ambulatori dei due Presidi Ospedalieri dell’ASL VCO nonché garantire la presenza di un interprete laddove ritenuto utile e necessario per rendere accessibile qualsiasi attività sanitaria alle persone sorde.
Il Direttore Generale dell’ASL VCO Dottor Francesco Cattel sottolinea: ”prendersi cura delle persone più fragili è fondamentale perché contribuisce al loro benessere fisico, psicologico e sociale, ma è anche un indice di valori etici e sociali di una Comunità, infatti con un'assistenza mirata si aiuta a vivere in modo più dignitoso coloro che hanno condizioni di salute compromesse, migliorando la loro qualità di vita.
Una società giusta e umana si misura dalla sua capacità di proteggere e assistere i più bisognosi, per questo ringrazio del prezioso contributo gli Operatori Sanitari che si sono resi disponibili ad accompagnare e supportare i pazienti con fragilità e un ringraziamento alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri Verbania – Domodossola per l’iniziativa di estendere tale servizio ai Reparti ed Ambulatori dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola ”.
Convenzione tra ASL VCO e Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi
Con atto deliberativo n. 759 del 12/09/2025 è stata stipulata la convenzione tra ASL VCO e Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi (ENS) Onlus di Verbania per la messa a disposizione di sevizi di mediazione linguistica per pazienti /utenti sordi e Personale Aziendale.
0 commenti Aggiungi il tuo
Per commentare occorre essere un utente iscritto