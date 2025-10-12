Altiora doppio successo al via stagionale

Nel massimo campionato femminile, sempre a livello regionale, è arrivata una vittoria al PalaBertinetti di Vercelli per Mokavit Altiora: la squadra di coach Peppe Macaluso ha vinto 3-2 una partita giocata bene a sprazzi, nella quale si sono viste cose buone ma anche errori che vanno limitati. Sotto 2-1 le lacuali hanno saputo impattare e poi vincere la partite contro un avversario che ha mostrato una notevole difesa. In D maschile invece Plastipak Altiora ha vinto nel fortino del PalaManzini contro la quotata Stamperia Alicese Santhià, formazione che la critica vuole ai vertici del girone: i ragazzi di Matteo Azzini sono riusciti a rispedire al mittente lo svantaggio di un set a zero prendendosi tre punti di ottima fattura.



Serie C femminile: per Mokavit Altiora rimontona vincente a Vercelli.

Si potrebbe dire bicchiere pieno seppur per metà o qualcosa di più in quel di Vercelli per Mokavit Altiora. Una settimana dopo la partita vinta in Coppa Piemonte la squadra di coach Giuseppe ’Peppe’ Macaluso ha vinto ancora nell’impianto di Via De Rege ma lo ha fatto al termine di una partita nella quale non sempre il gioco è stato sui livelli che competono a questa squadra, invero ancora alla ricerca del giusto amalgama. Il bicchiere però è mezzo pieno; per la reazione che si è vista quando la squadra è andata sotto ed ha saputo impattare e vincere, per qualche bello sprazzo di gioco che si è pur visto e poi perché sempre di una vittoria fuori casa stiamo parlando, contro una squadra che rispetto a sette giorni prima ha fatto vedere cose migliori, in particolare con una fase difensiva che in certi momenti ha davvero ‘preso’ tutto. La parte mezza vuota però va ascritta ai tanti, troppi errori, che si sono visti commettere dalle lacuali; alcuni ripetuti ed alla fine della proverbiale fiera decisivi in particolare nel terzo set ed a due acciacchi (che però non sembrano gravi) che hanno costretto alla panchina Serena Albertini e Beatrice Folghera, peraltro ben sostituite da Jonida Progni ed Elisa Secci. Primo set con la Mokavit subito avanti nettamente sul 9-16 arrivano però troppi errori e Vercelli impatta sul 23-23 salvo poi perdere 23-25. Il secondo set non è così differente ma un pochino più in equilibrio; sul 23-20 le padrone di casa vedono Verbania riavvicinarsi ma strappano il successo sul 25-23 ed impattano. Terzo set bruttino per metà con le bicciolane che un po’ per la difesa davvero da applausi, un po’ per gli errori lacuali scappano sul 16-11. Deve uscire Albertini per un fastidio al ginocchio, Verbania cerca di tornare in partita ed arriva sul 22-21 ma è ancora la Multimed a trovare i colpi che la portano sul 2-1 grazie al 25-22 finale. Con le spalle al muro la Mokavit reagisce e nel quarto set guida la corsa: 5-7, 11-25, 15-17. Vercelli cerca di riavvicinarsi ma non ce la fa del tutto e sul 20-25 dice tiebreak. Il quinto set parte con Altiora che inizia bene; si gira sul 6-8 ma le padrone di casa impattano sul 10-10. Il tutto diventa un punto a punto anche se l’inerzia resta lacuale. Pur vedendosi difendere di tutto le ospiti hanno la pazienza di giocare bene sulla seconda e la terza palla tanto che hanno due match point sul 13-14 e sul 14-15. La Multimed li annulla tutti e due ma sul 15-16 l’attacco di casa va fuori: 15-17 e sono due punti per Verbania. “Per come si è messa la partita, per la situazione nella quale eravamo finiti io credo che questi siano due punti guadagnati e non un punto perso – spiega coach Macaluso – il problema è che abbiamo commesso troppi errori ed alla fine se sbagli tanto poi paghi e perdi; però eravamo sotto 2-1 contro una squadra che in difesa faceva cose egregie e che veleggiava sulle ali dell’entusiasmo. Li siamo stati bravi a reagire ed a vincere; ripeto ribaltarla non è stato facile e noi lo abbiamo fatto. Non mi piacciono gli alibi ma oltre ai tanti errori commessi, sui quali dovremo lavorare e non solo su questi, ci siamo trovato a gestire due acciacchi ad Albertini e Folghera ma va detto che chi è entrato ha fatto il suo. Prendiamoci i due punti e torniamo a lavorare in vista della prima in casa”.



Serie C femminile: Multimed Vercelli -Mokavit Altiora 2-3 (23-25, 25-23, 25-22, 20-25, 15-17).



Serie D maschile: Plastipak Altiora si prende tre punti pesanti con Santhià

Che bello al PalaManzini. Nella prima uscita di campionato in Serie D Plastipak Altiora vince con tre punti messi in saccoccia e lo fa contro una delle formazioni che è accreditata come una delle favorite al salto. I ragazzi di Matteo Azzini battono 3-1 Stamperia Alicese Santhià, formazione che ha in animo l’idea di tornare nella massima categoria regionale. I lacuali iniziano giocando un set molto tirato che si chiude ai vantaggi per gli ospiti con finale sul 27-29. Sotto 1-0 Traversi e compagni però cambiano ritmo, calano la tensione e dominano il secondo set vinto 25-16, e si ripetono nel terzo chiuso 25-14 ribaltando la partita. Nel quarto set nuova partenza sprint dei lacuali che però commettono qualche errore di troppo permettendo a Santhià di rientrare. Il finale però è targato Plastipak che le palle importanti le mette a terra e limita il gioco avversario: 25-22, 3-1 e tre punti di grande fattura nel sacco: “Abbiamo battuto una squadra che ha giocatori di categoria decisamente forti ma anche qualche bel profilo di categoria superiore, una squadra che da ragione al pronostico che la vuole da vertice. Detto questo noi ci prendiamo tre punti importanti. Nel primo set siamo partiti contratti, siamo andati largamente sotto ma pian piano abbiamo ricucito il parziale pur perdendo ai vantaggi. Nel secondo e nel terzo set poi però va detto che abbiamo sempre condotto noi i giochi e ci siamo trovati davanti con grandissimo merito. Siamo partiti molto bene anche nel quarto set ma abbiamo commesso quattro errori consecutivi che hanno permesso a Santhià di riprenderci. Nel finale però i palloni che contavano li abbiamo messi a terra, toccando molto a muro e limitando il gioco avversario. Sono contento perché fare tre punti contro Santhià è un risultato di alto livello. La squadra è stata brava; dopo aver sofferto nel primo set siamo stati capaci di reagire come poi abbiamo fatto anche nella seconda metà del quarto parziale. Chi è entrato dalla panchina ha messo in campo quel che ci mancava. Se devo essere sincero abbiamo ancora tante cose da mettere a posto quindi della prestazione non è che sia del tutto soddisfatto ma ripeto che tre punti con Santhià sono tanta roba. Speriamo di recuperare Celant per la trasferta a Vercelli dove giocare è sempre difficile e che questo successo sia benzina per fare bene”. La chiosa di coach Azzini.



Serie D maschile: Plastipak Altiora – Stamperia Alicese Santhià 3-1 (27-29, 25-16, 25-14, 25-22).