Il weekend di Altiora

In trasferta i ragazzi della Serie D targati Plastipak che giocheranno su un campo difficile come quello di Collegno contro ArtiVolley in una gara da prendere con le molle. Le ragazze di Mokavit Altiora in Serie C invece accoglieranno In Volley Dall’Osto Cambiano, compagine del consorzio InVolley Piemonte, che negli anni ha centrato cose di alto livello in contesti giovanili, giungendo anche a titoli nazionali e non solo. Due gare insidiose da giocare nel miglior modo possibile per aprire al meglio il mese di novembre.



Serie C Femminile: Mokavit Altiora al PalaManzini contro Cambiano.

Gara insidiosissima per le ragazze di Mokavit Altiora. Sabato alle 20.30 tra le mura amiche del PalaManzini, palestra del Liceo Bonaventura Cavalieri, accoglieranno la formazione di categoria del consorzio InVolley di Cambiano, nello specifico la formazione denominata In Volley Dall’Osto Cambiano. Il sodalizio è di quelli notevoli nel tessuto pallavolistico regionale. Da sempre una grande scuola ha raggiunto in anni recenti risultati di assoluto prestigio e non solo a livello piemontese, tanto che si è spesso fregiato di titoli nazionali giovanili, tra cui quello Under 16 del 2022 che ha visto in campo una ragazza nata e cresciuta pallavolisticamente a Verbania: Matilde Bonitempo, oggi libero di Parella Volley in B1. Cambiano gioca la Serie C con una squadra giovane e futuribile, nello specifico una Under 16 che però, attenzione, è ben preparata e ben allenata, come costume di questo importante sodalizio. Ecco perché la partita sarà assolutamente da preparare nel migliore dei modi “Ho guardato la squadra avversaria – spiega il tecnico delle lacuali Giuseppe Macaluso – sono giovani, capaci, fisicate; detto questo dipende tutto da noi; mi piace citare il brano ‘Siamo solo noi’, perché sono convinto le nostre prestazioni ed i nostri risultati dipendano da noi stessi. In partita non riusciamo ancora a far vedere quello che invece facciamo in allenamento, dove lavoriamo bene e produciamo cose davvero buone, cose che però, ripeto, in partita facciamo fatica a far vedere e devo capirne il perché: magari è la paura di sbagliare che ci provoca ansia da prestazione ma se così fosse abbiamo tutte le carte in regola per mettere da parte questa cosa. Non sono un tecnico che sta addosso alle ragazze; le lascio tranquille in campo e sono convinto che da questa situazione ne verremo fuori. Il pubblico? L’ultima volta in casa non era troppo coinvolto ma credo che anche quello sia un nostro compito; giocare bene per trascinare ed esaltare i nostri tifosi; se noi facciamo bene anche loro si faranno sentire”.



Serie C, gir. A, sabato 01 novembre, ore 20.30, PalaManzini Verbania: Mokavit Altiora - In Volley Dall’Osto Cambiano.



Serie D Maschile: Plastipak Altiora in casa di ArtiVolley a Collegno

Anche per i ragazzi di Matteo Azzini, targati Plastipak Altiora in Serie D, avversario di tutto rispetto, tecnico e storico. La prima squadra maschile di Pallavolo Altiora affronterà in trasferta ArtiVolley di Collegno, compagine di un cinquantennale sodalizio che più e più volte ha incrociato le sue sorti con quelle del club capostipite della pallavolo ‘made in Vco’. Nasce nel 1973 nel contesto dell’Istituto Arti e Mestieri di Torino grazie al lavoro di Fratel Ruggero. Una storia molto simile a quella di Altiora, nata al Collegio Santa Maria per intuizione del Professor Lorenzo De Felici, religioso marianista. Negli anni sono arrivati risultati importanti a livello giovanile e non solo, questo fa del match di sabato, con inizio alle 18.00 nel Palasport di Collegno un match insidioso e di certo molto spettacolare: “Purtroppo arriveranno settimane difficili – spiega coach Matteo Azzini – perché abbiamo due ragazzi indisponibili per problemi alle caviglie e siamo un pochino corti in allenamento ma sono convinto che poi in partita daremo come sempre il massimo. I risultati ci premiano e siamo contenti anche perchè i ragazzi in campo hanno sempre la giusta testa. Adesso andiamo ad affrontare ‘Arti’ che è una squadra giovane e che in casa propria cercherà il risultato, lo scorso anno avevano una Serie C forte ed una squadra in D; anche loro sono ripartiti dai giovani lasciando la massima categoria come successo a noi. Hanno belle caratteristiche e giocano in una palestra ‘che si fa sentire’. Noi dovremo tenere le antenne alte e giocare senza gli alibi degli infortuni che comunque abbiamo da inizio stagione; siamo pronti a scendere sottorete pensando a quello che abbiamo, che è buono, e non a quello che ci manca. ‘Arti’ ci considera tra le favorite? Ci fa piacere ma siamo solo alla quarta giornata”.



Serie D, girone A, 01 novembre, ore 18.00, Palasport Collegno: ArtiVolley Collegno - Plastipak Altiora

