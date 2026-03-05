 Giornata Mondiale contro il Papillomavirus

La giornata ha l'obiettivo di diffondere informazioni sulla trasmissione e i rischi per la salute, promuovere la vaccinazione e incoraggiare lo screening.



I rischi per la salute



Tra le malattie benigne ci sono verruche genitali e la papillomatosi respiratoria ricorrente, che può causare difficoltà a respirare o parlare. Tra le patologie maligne si segnalano tumori a:



collo dell’utero



genitali maschili e femminili



bocca



gola





HPV e tumore del collo dell'utero



La correlazione tra HPV e tumore della cervice uterina è estremamente forte: il 93% dei casi di carcinoma cervicale è causato da un'infezione persistente da Papillomavirus umano (HPV). Se il virus non viene eliminato, può rimanere nell’organismo per anni e causare lesioni precancerose. Senza trattamento, le lesioni precancerose possono evolversi in carcinoma invasivo della cervice uterina nel giro di 10-15 anni.



Nel 2022 si sono registrati circa 660.000 nuovi casi di carcinoma cervicale nel mondo, con 350.000 decessi. Si tratta del quarto tumore maligno per incidenza e mortalità tra le donne. A livello globale, l’HPV è responsabile del 4,5% di tutti i tumori e dell’8,6% tra le donne. [Fonte dati: AIOM - I Numeri del cancro 2025].





La prevenzione



Le misure di prevenzione sono:



il vaccino, altamente efficace se somministrato prima dell’inizio dell’attività sessuale



lo screening attraverso pap test e HPV-test, per individuare precocemente eventuali lesioni





La vaccinazione in Piemonte



La vaccinazione è gratuita per:



ragazze e ragazzi nell'undicesimo anno di vita



uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso



soggetti con infezione da HIV



donne con lesioni della cervice uterina di grado CIN2 o superiore



tutte le donne nate dal 1993 in poi



tutti gli uomini nati a partire dal 2006





Anche se non si rientra in queste categorie, è possibile ricevere la vaccinazione a prezzo di costo, rivolgendoti al Servizio Vaccinale della propria ASL.





La copertura vaccinale



I dati di copertura vaccinale evidenziano un trend in continuo miglioramento: se a fine 2024, infatti, la media della copertura vaccinale nelle ragazze nate tra il 2009 e il 2011 è stata del 74,7% (rispetto a una media nazionale del 67,7%), a fine 2025 si è passati al 77,9% (in attesa del dato nazionale).





Le iniziative sul territorio piemontese



ASL AT



4 marzo, vaccinazione anti-HPV con accesso libero e screening gratuito a chi non ha ancora aderito al programma Prevenzione Serena (https://asl.at.it/giornata-mondiale-contro-lhpv-il-4-marzo-screening-e-vaccinazione-gratuita/)





ASL AL



Per tutto il mese di marzo 2026, gli ambulatori vaccinali del territorio osserveranno turni di apertura straordinaria per favorire il completamento dei cicli vaccinali (https://www.aslal.it/giornata-internazionale-contro-hpv-aslal-promuove-prevenzione-con-aperture-straordinarie-2026)





ASL BI



9 marzo, giornata vaccinale per i nati tra il 2010 e il 2014 (https://aslbi.piemonte.it/giornata-mondiale-contro-lhpv/)





ASL Città di Torino



4 marzo, open day con accesso libero (https://www.aslcittaditorino.it/hpv-day-giornata-mondiale-contro-il-papilloma-virus/)





ASL CN1



4 marzo, open day per la vaccinazione HPV rivolta a tutti i nati prima del 2014 che non abbiano completato la vaccinazione in precedenza



(https://www.aslcn1.it/fileadmin/user_upload/Documenti-Immagini_News/HPV_4_marzo.pdf)





ASL CN2



5 marzo, open day di vaccinazione con accesso libero



(https://www.aslcn2.it/open-day-hpv-papillomavirus/)





ASL TO3



4 marzo, open day vaccinale a Rivoli e Pinerolo



(https://www.aslto3.piemonte.it/giornata-internazionale-2026-contro-lhpv-papilloma-virus-open-day-vaccinale-a-rivoli-e-pinerolo/)





ASL TO4



4, 5, 6 e 7 marzo, open day a Castellamonte, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Ivrea



(https://www.aslto4.piemonte.it/node/58184)





ASL TO5



4 marzo, open day vaccinale a Carmagnola e Nichelino



(https://www.aslto5.piemonte.it/it/notizia/4-marzo-vaccinazioni-hpv-accesso-libero)





ASL NO



4 marzo, seduta straordinaria di vaccinazione, presso le sedi di Novara e di Borgomanero



(https://www.asl.novara.it/it/campagna-promozione-salute/4-marzo-2026-giornata-internazionale-dellhpv)





ASL VC



6 marzo, giornata vaccinale di prevenzione HPV su appuntamento a Vercelli e Borgosesia



(https://aslvc.piemonte.it/6-marzo-vaccinazione-hpv-papilloma-virus/)





ASL VCO



6 marzo, giornata vaccinale a Crusinallo di Omegna, Domodossola e Verbania





Link utili



Per approfondimenti sull'HPV e aggiornamenti sugli eventi in Piemonte:



https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/4-marzo-giornata-mondiale-contro-papilloma-virus