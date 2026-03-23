 Pedalata delle Stelle VCO 2026

Un momento di confronto partecipato che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, enti territoriali e mondo produttivo, a testimonianza dell’interesse crescente verso un’iniziativa che unisce sport, promozione del territorio e inclusione sociale.



Ad aprire i lavori è stata Magda Verazzi, responsabile della comunicazione dell’associazione A Casa di Alice APS, che ha moderato gli interventi dei relatori. Tra le presenze istituzionali, un video-messaggio di Alberto Preioni, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte e in questo contesto portavoce del Presidente Alberto Cirio, ha sottolineato l’importanza di eventi capaci di valorizzare il territorio attraverso forme sostenibili e accessibili di turismo.



Luigi Spadone, Presidente del Parco Nazionale della Val Grande, ha evidenziato il legame tra l’iniziativa e la valorizzazione delle aree naturali del territorio. Inoltre, ha condiviso il piacere che lui stesso ha provato pedalando per 104 Km nella edizione 2025.



Gabriella Pelizzari, Assessore allo Sport della Provincia del VCO, ha ribadito il sostegno della Provincia alle iniziative sportive inclusive, mentre Katiuscia Zucco, Assessore allo sport del Comune di Verbania, ha posto l’accento sul valore dell’evento in termini di partecipazione. Importante anche il contributo del mondo produttivo, con l’intervento dei rappresentanti della Comunicazione di Duferco Travi e Profilati Cecilia Roncisvalle e Matteo Parodi. Anche Rino Porini, Presidente ANCE in rappresentanza dell’Unione Industriali del VCO, ha sottolineato il valore della collaborazione tra imprese e territorio a sostegno dell’evento.



Presenti, inoltre, i sindaci dei Comuni di Mergozzo Massimiliano Stoto e di Vogogna Fausto Dotta, coinvolti direttamente nel percorso dell’evento e rappresentati di due dei 14 Comuni patrocinanti.



Significativo e profondo l’intervento di Guidina dal Sasso, ex-pluricampionessa di fondo e mamma della campionessa di ciclismo Elisa Longo Borghini, intervenuta in rappresentanza della Fondazione Comunitaria del VCO, che ha sottolineato l’importanza dello sport inclusivo accessibile alle persone con disabilità e agli strumenti messi a disposizione dalla Fondazione per iniziative speciali come la Pedalata delle Stelle VCO.



Filippo Scarin, ideatore del concept Dattiunamossa.bike e promotore del progetto, ha evidenziato le origini e il valore sociale dell’iniziativa, sottolineando come la Pedalata delle Stelle rappresenti uno strumento concreto per promuovere la mobilità attiva e l’inclusione delle persone con disabilità, attraverso esperienze condivise e accessibili.



A termine della conferenza stampa, Stefano Zanone, Presidente dell’associazione A Casa di Alice APS, ha presentato le novità e le linee guida dell’edizione 2026 della manifestazione, che si propone di ampliare ulteriormente la partecipazione e il coinvolgimento del territorio. La Pedalata delle Stelle VCO si conferma così non solo come evento sportivo, ma come progetto sociale di comunità capace di mettere in rete istituzioni, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e diƯondere una cultura dello sport inclusivo.



Infine, Magda Verazzi ha sottolineato come nell’edizione 2025, il 70% dei 176 iscritti fossero cittadini del VCO e ben il 30% fosse proveniente da altre regioni d’Italia, in ragione della capacità dell’evento di attirare turisticamente e promuovere di conseguenza il territorio. La data della prossima pedalata è l’8 agosto, precisamente dalle 18,00 fino alle prime ore del mattino del 9, ed è stata prevista una alternativa del percorso tradizionale di 104 Km, ovvero una “mezza” pedalata di 63 Km, per avvicinare anche ciclisti meno allenati, famiglie e favorire anche la partecipazione di persone con disabilità.

L’evento senza scopo di lucro è finalizzato alla raccolta fondi per sostenere la crescita del progetto di inclusione sociale DATTIUNAMOSSA (www.dattiunamossa.bike) e progetti concordati d’intesa con il Parco Nazionale della Valgrande e gli Enti Locali (che saranno puntualmente pubblicati e documentati).



Tutte le info sul sito www.pedalatadellestellevco.it

Anche le iscrizioni sono aperte, con vantaggi significativi per i residenti nei 14 Comuni patrocinanti dell’evento e in base ai periodi di iscrizione.