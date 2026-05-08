Altiora ultima stagionale

Ultima partita di campionato in Serie C femminile per Mokavit Altiora, ultima partita anche per Plastipak Altiora in Serie D maschile. Nel massimo torneo femminile piemontese la squadra di Giuseppe Macaluso gioca un match tostissimo a Cigliano contro le padrone di casa che scendono in campo per vincere aritmeticamente il campionato. Chiusura tra le mura amiche per i ragazzi di Matteo Azzini che accoglieranno la quarta forza del girone Kolbe Labotek, gara non facile tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Sarà però un post gara molto intenso per salutare alcuni dei giocatori di Plastipak Altiora che chiuderanno una carriera passata per intero con i colori del club lacuale.



Serie C Femminile: Mokavit Altiora in casa di Volley Cigliano per chiudere il campionato

Chiusura di stagione in casa di una della grandi del campionato, forse la più grande, che ha mantenuto da sempre una andatura da prima della classe e che con soli tre punti ancora da assegnare è ad un passo dalla promozione in Serie B che arriverebbe in caso di vittoria. Sabato alle 18.00 Mokavit Altiora gioca in quel di Cigliano contro Volley Cigliano capolista. La squadra di Marco Bono si è presentata da subito come una delle massime favorite se non la assoluta favorita a vincere il campionato; una compagine che già era molto forte nelle scorse stagioni e che è stata rinforzata con l’obiettivo di vincere. Non c’è molto da dire; la partita sarà molto molto dura, soprattutto perché le padrone di casa sono squadra di alto livello al di là della partita per loro particolare. L’andata fu una gara a senso unico, non tanto per demeriti della squadra lacuale che diede il massimo, bensì perché quando l’avversario è decisamente più forte vince e va applaudito: “Eh sì siamo arrivati all’ultima partita della stagione – spiega coach Giuseppe Macaluso – ed andremo a giocare una partita difficile perché saremo in casa della capolista che vincendo la partita si assicurerebbe il successo in campionato. Ovvio che sarà molto dura anche perché stiamo parlando di due squadre costruite con obiettivi differente e forse anche con spese differenti. Noi di certo andremo a fare la nostra partita e cercheremo di divertirci, sicuro non ci presenteremo in disarmo pur sapendo che quest’anno Cigliano è stata superiore a tutte le altre e se vinceranno saremo i primi ad andare a stringere loro la mano”



L’ANDATA: Mokavit Altiora – Volley Cigliano 0-3 (11-25, 18-25, 17-25).

Serie C, gir. A, sabato 09 maggio, ore 18.00, PalaCavalier Gherardi Cigliano: Volley Cigliano - Mokavit Altiora.



Serie D maschile l'avversario da forfait

Doveva essere la partita del commiato, l’ultimo appuntamento di una stagione che comunque sia andata ha visto protagonista la prima squadra maschile di Pallavolo Altiora targata Plastipak. Doveva essere il match per salutare una squadra capace di lottare ai vertici per buona parte del campionato. Doveva essere ma non sarà o meglio non ci sarà il match che era in programma nella palestra del Liceo Cavalieri sabato alle 20.30. Gli avversari del Kolbe Labotek, quarta forza del campionato, hanno comunicato che non si presenteranno al PalaManzini per l’ultima stagionale paventando ‘problematiche personali’. Dunque, rispettando la loro scelta, stagione finita per Plastipak Altiora ma il ‘Cava’ aprirà comunque i battenti. È, infatti, in via d’organizzazione un quadrangolare interno con quattro squadre miste formate dai ragazzi della stessa Plastipak Altiora, della Under 19 e della Under 17, giovanili giunte entrambe alle finali regionali. Dalle 20.00 si inizierà questi piccolo torneo ‘societario’ al quale tutti gli amici, i tifosi, i parenti, sono invitati: sarà una vera e propria festa Altiora con un finale che poi sarà ancor più emozionante perché si applaudirà il gruppo Under 17 terzo in Piemonte dopo un anno di alto livello, si applaudirà il gruppo Under 19 che ha concluso il percorso nelle giovanili e si saluterà la stessa Plastipak Altiora seconda in campionato, applaudendo alcuni dei ragazzi che lasceranno l’attività dopo tanti anni coi nostri colori. Appuntamento confermato dunque, non con quella che sarebbe stata la gara finale del campionato ma con un quadrangolare amichevole interno prima della festa finale. Nei prossimi giorni sui social ‘Pallavolo Altiora’ i dettagli della serata.