Kiwanis Club Verbania, al via il nuovo anno

Al centro dell’attenzione vi sarà ancora una volta Camp Edu, iniziativa di supporto ai bambini autistici con l’organizzazione di un Camp Estivo che da qualche anno riveste il ruolo di service principale. Non mancheranno sostegni ad ulteriori progetti che verranno individuati successivamente in attesa di stilare il programma di iniziative organizzate allo scopo.Da segnalare un ulteriore fiore all’occhiello ottenuto dal Club con il riconoscimento ricevuto dal Kiwanis International per aver fondato il primo “K-Kids” sul territorio, club di bambini in collaborazione con la Scuola Materna “Carlo Henfrey” di Baveno, ufficializzato con la cerimonia di inaugurazione che ha avuto luogo lo scorso 20 settembre. Scopo di questa iniziativa, fra gli altri - come dichiarato dall’advisor Arnaldo Abeti - è quello di creare una mentalità di aiuto verso il prossimo in difficoltà a partire da chi sarà il domani della nostra società.Il prossimo consiglio direttivo del club sarà così composto:Presidente Mariella VincenziPresidente Eletto Daniela SantangeloPast President Gianfranco ManiniVice Presidenti Arnaldo Abeti e Silvio BeltramiSegretario Marco BernabeiTesoriere Raffaella AgratiCerimoniere Costanza RadiceResponsabile della comunicazione Diego PuppoConsiglieri Carlo Griggi e Mattia TacchiniNel corso della cerimonia del “Cambio della Campana” dello scorso 26 settembre, alla presenza di numerose persone fra cui il luogotenente governatore eletto Gianni Sarasso, della divisione Piemonte 17, sono stati illustrati i risultati raggiunti dal club attraverso i service conclusi nell’anno sociale 2018/2019. Presentati anche i ringraziamenti ufficiali al presidente uscente Gianfranco Manini e al luogotenente governatore uscente Costanza Radice, componente del club verbanese, che terminano il loro anno di mandato ricco di soddisfazioni e risultati.Particolarmente incisivo ed apprezzato, infine, il discorso di insediamento del nuovo Presidente Mariella Vincenzi che ha posto l’attenzione sui contenuti dei principi kiwaniani base essenziale per l’apporto di ogni socio al club e a tal proposito è allo studio un progetto per far avvicinare nuovi soci al club. Presentazione del K-Kids presso la Scuola Henfrey di Baveno Il Luogotenente Governatore della divisione Piemonte 17 Costanza Radice, l'advisor del K-Kids del Kiwanis Club Verbania Arnaldo Abeti, il Presidente uscente del Kiwanis Club Verbania Gianfranco Manini Il passaggio della Campana del Kiwanis Club Verbania con il Presidente uscente Gianfranco Manini, il luogotenente governatore della divisione Piemonte 17 Costanza Radice e il nuovo presidente 2019/2020 del Kiwanis Club Verbania Mariella Vincenzi