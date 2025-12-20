Val Grande, telemetria satellitare per monitorare i grandi predatori

L’iniziativa prevede l’utilizzo di radiocollari satellitari, strumenti fondamentali per monitorare con precisione gli spostamenti degli animali, comprendere l’uso dell’habitat e raccogliere dati utili alla gestione e alla tutela delle specie presenti in un territorio complesso e selvaggio come quello valgrandino.



L’Ente Parco sta lavorando alla fase preparatoria, consapevole che operazioni di questo tipo richiedono competenze specifiche e una struttura organizzativa solida. Per questo motivo sono stati coinvolti esperti con esperienza diretta nelle attività di cattura e monitoraggio di questi grandi predatori nell’Appennino Tosco-Emiliano, affiancati da un veterinario trentino specializzato che seguirà tutte le procedure di sicurezza e benessere animale.



L’obiettivo è garantire interventi rigorosi dal punto di vista scientifico e condotti nel massimo rispetto degli animali e dell’ambiente.



Il 23 e 24 novembre personale e collaboratori del parco hanno partecipato a un incontro di formazione con il Reparto Carabinieri al Grande, passaggio essenziale per condividere protocolli operativi, aspetti normativi e modalità di intervento in un’area protetta che presenta caratteristiche uniche per morfologia e accessibilità. La collaborazione con le forze dell’ordine rafforza ulteriormente la qualità del progetto, assicurando un coordinamento efficace sul territorio.



Il progetto di telemetria satellitare rappresenta quindi un passo concreto verso una conoscenza più profonda di due specie che a partire dal 2019-2020 stanno colonizzando e frequentando anche il territorio della Val Grande. Un investimento sulla ricerca che si traduce in prevenzione e gestione più consapevole di un patrimonio naturale prezioso, da custodire con strumenti moderni e professionalità qualificate.