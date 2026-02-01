CVCI: bilancio 2025, progetti 2026

Possiamo guardare alla prossima stagione con una visione ampia e lungimirante. Potete scaricare il verbale per rileggere interventi e confronti, mentre sintesi dei programmi nelle InfoNews che seguono e nell'intervista TV del Presidente Daniele Menzio.
La partenza esplosiva delle regate - E' una notizia inaspettata quella del ritrovamento del Cannoncino Winchester che segnava le partenze nelle regate CVCI degli anni '60. Dopo oltre 20 anni pochi ricordavano l'esistenza, ma è stato ritrovato e riportato a casa. Resterà esposto nel salone CVCI come memoria del Circolo Velico Canottieri Intra quando nel 1965 veniva fondato nella vecchia sede della Società Canottieri Intra.
I numeri della scuola vela
La Scuola Vela 2025 ha registrato numeri eccellenti nella promozione giovanile, con corsi attivati per un totale di 80 allievi, di cui 13 hanno ripetuto l'esperienza di squadra. Il percorso di continuità dell'attività sportiva, con la possibilità di avviamento all'attività preagonistica, costituisce un percorso di fidelizzazione particolarmente positivo.
Parallelamente l'attività corsi adulti su deriva, multiscafo e monotipo H22 continua ad essere un riferimento di rilievo nei weekend, per tutte le età ed in particolare nella scuola equipaggi con lo "spirito di squadra". Un'attività formativa interessante che ha riscosso grande successo è stata l'iniziativa "barcavelando" basata su una serie di "uscite in equipaggio" a tutti i livelli con la partecipazione di numerosi soci che hanno scelto di far crescere un gruppo sempre più ampio.
Infine, l'iniziativa "genitori in equipaggio" - dedicata alle famiglie dei giovani atleti - ha contribuito a promuovere il circolo oltre i limiti consueti della formazione giovanile, con il coinvolgimento delle famiglie in una dimensione diversa, con uscite in barca che hanno portato interesse ed entusiasmo.
Il memorial challenge
In una tragica domenica di gennaio del 2025 un incidente di montagna strappava alla vita Matteo Auguadro e Gaudenzio Bonini, due soci straordinari e amici di sempre cresciuti al CVCI. Matteo aveva 48 anni, nato su Optimist e poi nella classe Europa, era diventato un prodiere di livello internazionale, molto noto ed apprezzato nel mondo della vela, con partecipazioni importanti come la 32^ Coppa America di Valencia (solo per citarne una) del 2008-2009 nel team Azzurra dello YCCS che ha preso parte al circuito Louis Vuitton Trophy su barche America’s Cup Class. Gaudenzio, "Enzo" per gli amici, aveva 65 anni e da sempre solcava le acque del lago Maggiore sul suo Laser quando non era impegnato nel circuito internazionale Melges 24 con il "Team Altea" di Andrea Racchelli. Il Consiglio Direttivo del Circolo Velico Canottieri Intra, in pieno accordo con le famiglie, ha deciso di istituire un evento di alto valore morale. Un "Trofeo Challenge Multi Open Derive”, come memoriale che resterà negli annali del Lago Maggiore in onore dei 2 soci che hanno portato nel mondo i colori del circolo dove erano nati e cresciuti.
Gli eventi 2026
La stagione sportiva 2026 si apre con una ricca serie di impegni, sia sotto il profilo sportivo che sociale. Nelle Regate in sede, oltre alle ormai classiche Multi Open Derive e Multiscafi, una nuova prospettiva con il Campionato Nazionale Surprise.
La Classe Surprise Italia ha scelto il CVCI per lo svolgimento del Campionato Nazionale 2026 come ritorno sul Lago Maggiore e ripartenza delle competizioni ad alto livello con il CVCI in prima linea. Un impegno di rilievo, considerata la gestione organizzativa di un campionato nazionale (concentrato nel “ponte” del 1° maggio), che richiederà un preciso coordinamento del Comitato di Regata e la disponibilità di soci adeguatamente formati per l'organizzazione a terra e l'impiego di mezzi di assistenza in acqua.
Le consuete regate delle classi Multi Open Derive e Multiscafi completeranno il quadro delle regate in sede, con il duplice obiettivo di favorire i soci appartenenti alle classi in regata, ma anche rafforzare lo schema organizzativo delle persone con le competenze e le attrezzature necessarie.
Il programma delle opere
L'ipotesi di "Progetto Vela 2025", presentata nella Conferenza Stampa dello scorso maggio e condivisa con Comune di Verbania è ormai avanzata con una serie di interventi di riorganizzazione e ristrutturazione. Una nuova dimensione della base nautica che - dopo oltre 20 anni dalla realizzazione - stiamo cercando di mettere in campo studiando tutti i canali di finanziamento possibili per concretizzare le nostre idee. Tre le sezioni di intervento:
(A) Base Nautica - Potenziamento e trasformazione degli spazi interni ed esterni, con interventi di tipo edilizio ed impiantistico, e l'impiego delle tecnologie più attuali per realizzare la nuova sala multimediale.
(B) Bar-Ristoro - Miglioramento funzionale degli spazi verdi esterni con la realizzazione di un ampliamento della zona d'ombra verso lago e il recupero del limite con la spiaggia attraverso la realizzazione di una nuova e più ecologica balaustra in legno in sostituzione della rete metallica attuale.
(C) "Spiaggia del Sasso" - Realizzazione di nuove "docce solari", ripristino della pavimentazione in pietra con l'originale "Pergola del Poss" e la riorganizzazione degli spazi a lago.
CVCI: bilancio 2025, progetti 2026
Sabato 13 dicembre si è conclusa ufficialmente la stagione 2025 del Circolo Velico Canottieri Intra, con il riepilogo delle attività e le decisioni sulle iniziative per il 2026.
