MOVE: 30 borse per tirocini di 4 mesi in Europa

È questa l’opportunità offerta da MOVE – Mobility Opportunities and Visions for Europe, il progetto promosso da Enaip Piemonte e finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027.Il progetto mette a disposizione 30 borse di mobilità per svolgere un tirocinio formativo di 16 settimane all’estero, nel periodo agosto – dicembre 2026.A chi è rivoltoL’iniziativa è destinata a giovani e adulti tra i 18 e i 35 anni, persone disoccupate o inoccupate, residenti o domiciliati in Piemonte e disponibili al lavoro.Le destinazioniLe mobilità si svolgeranno in cinque Paesi europei, con sei borse disponibili per ciascuna destinazione: Francia, Irlanda, Malta, Spagna e Svezia.I tirocini saranno attivati in diversi ambiti professionali – tra cui marketing e comunicazione, turistico-alberghiero, servizi alla persona, informatica gestionale, commerciale e terzo settore – in coerenza con il percorso formativo o le esperienze dei partecipanti.Cosa comprende la borsaLa borsa di mobilità copre le principali spese legate all’esperienza: viaggio di andata e ritorno, alloggio, vitto in mezza pensione, tutoraggio in Italia e nel Paese ospitante, monitoraggio del percorso, certificazione finale dell’esperienza (Europass Mobility)Un’esperienza di crescita personale e professionaleUn tirocinio internazionale rappresenta un’importante occasione di crescita. Vivere e lavorare per alcuni mesi in un altro Paese europeo permette di confrontarsi con nuovi contesti professionali, migliorare le competenze linguistiche e sviluppare autonomia, adattabilità e capacità relazionali: competenze sempre più richieste nel mercato del lavoro.CandidatureLa chiusura delle candidature è prevista per il 19 aprile 2026 – ore 24.00Per inviare la propria candidatura: https://www.enaip.piemonte.it/page/star.html