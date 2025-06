È da questo presupposto che Enaip Omegna organizza il nuovo corso: Tecniche di trattamenti per l'immagine e il benessere in oncologia, un percorso rivolto a parrucchiere e parrucchieri qualificati che vogliono specializzarsi in questo settore.



Corso per parrucchiere per oncologia: un'opportunità formativa ad alto impatto umano

Il corso nasce per formare operatori in grado di offrire servizi di cura della persona in ambito oncologico, con una preparazione specifica su:

• analisi e trattamenti tricologici sicuri durante e dopo le terapie oncologiche;

• tecniche di monitoraggio e di valutazione dei trattamenti e dei servizi

• nozioni di igiene, comunicazione e counseling;

• utilizzo di prodotti delicati e adatti a pelli e cuoio capelluto sensibilizzati.

Non si tratta solo di acquisire nuove competenze tecniche, ma di sviluppare una sensibilità professionale profonda, basata sull’ascolto e la capacità di prendersi cura.



Perché specializzarsi come parrucchiere per oncologia

Formarsi come parrucchiere per oncologia significa rispondere a un bisogno reale nel mondo del benessere e della salute. I pazienti oncologici cercano professionisti preparati, capaci di offrire accoglienza in ambienti sicuri e inclusivi e consulenze personalizzate su trattamenti delicati. È anche un modo per valorizzare la propria professionalità e distinguersi nel mercato dell’acconciatura avanzata.



Come accedere al corso

Il corso si svolgerà presso la sede di Enaip Omegna a partire dal mese di ottobre 2025. Sarà gratuito in quanto organizzato all’interno del sistema di Accademia Piemonte, che permette la definizione di percorsi formativi pratici e aggiornati.

È aperto a parrucchieri e parrucchiere abilitati, con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore. Al termine del percorso allievi e allieve che avranno frequentato almeno i 2/3 del monte ore complessivo e superato l’esame finale, otterranno l’attestato di Validazione delle competenze

Per consultare il programma e iscriversi, è possibile cliccare qui: https://enaip.org/j3Z7