Ci sono storie di luoghi e persone che rischiano di svanire per sempre e giovani studenti di turismo che tenteranno di salvarle.

Dove succede? Nel progetto “Turismo attivo intergenerazionale”, scritto da Enaip Piemonte e finanziato dalla Regione Piemonte.



Un progetto di 12 mesi, di cui saranno protagonisti studenti e studentesse dei centri Enaip di Arona e Domodossola. Ragazzi e ragazze lavoreranno alla realizzazione di due percorsi turistico letterari, uno sulla Festa del Tredicino (Arona), l’altro sul Sentiero Spalloni (Domodossola), e lo faranno insieme a esperti e persone over 60 del loro territorio, custodi di memorie che rischiano l’estinzione.



Gli over 60 saranno dapprima formati con un corso di alfabetizzazione informatica e successivamente incontreranno gli studenti per raccontare loro storie, leggende e tradizioni.

Le narrazioni verranno in seguito organizzate in due percorsi a tappe, digitalizzati e resi fruibili in modalità multimediale, da tutti, grazie a un QRCode.



Partner di progetto sono il Comune di Arona, la Proloco Arona, l’Anpi Arona, la Proloco Masera, l’Opera Molinari, la DomoMetraggi e l’APS Sentiero degli Spalloni.