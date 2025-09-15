AL CVCI formazione istruttori

Tre giorni di formazione tecnica al Circolo Velico Canottieri Intra negli scorsi giorni 4-5-6 settembre e i “Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela” strutturati sulla base di quanto previsto nel Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nel “Piano Nazionale della Formazione degli operatori sportivi paralimpici” del CIP, nel Quadro Europeo di Qualifiche (EQF) e in base alle indicazioni contenute nel MNA National Sail Programme della Word Sailing.



Una collaborazione importante e prestigiosa per il circolo verbanese come riferimento dei percorsi formativi della Federazione Italiana Vela XV^ Zona per i 5 laghi del comparto territoriale Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia che ha concentrato a Verbania i 26 aspiranti istruttori di vela tra i quali anche il giovane Lorenzo Rodeschini collaboratore del Team Scuola CVCI. La partecipazione al corso BS&S con valutazione positiva è necessaria per l’ammissione al corso Istruttori di Primo livello FIV come pre requisito obbligatorio.



Gli istruttori federali Paolo Sasso e Andrea Zambetti, responsabili formazione FIV, coadiuvati dal Team Scuola CVCI con Marco Ardizio e Alfredo Pedretti hanno alternato fasi teoriche in aula didattica ad attività di pratica in acqua. Primo giorno dedicato a normativa e sicurezza, con esercitazioni a terra e in acqua sui mezzi di assistenza. Secondo giorno dedicato alla didattica della vela con i corsisti impegnati sia nel ruolo di istruttori che di allievi sui vari tipi di imbarcazione.



La tre giorni si è conclusa sabato con l'esame finale e la soddisfazione del Presidente Daniele Menzio che ha dichiarato la totale disponibilità a sviluppare ulteriormente una collaborazione attiva come Centro Sportivo di riferimento federale per la formazione e la promozione dello sport della vela.