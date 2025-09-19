Corso alla Squadra Nautica

La serata di presentazione si terrà giovedì 9 ottobre alle ore 20:45 presso il Centro Pastorale San Francesco, in via alle Fabbriche 8 a Verbania.Il corso, riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte, inizierà lunedì 20 ottobre e consentirà ai partecipanti di ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae), oltre a fornire la preparazione necessaria per svolgere attività di soccorso come volontari.Fondata nel 1988, la Squadra Nautica di Salvamento di Verbania è un’associazione aderente ad Anpas, attiva nel primo soccorso e nei servizi sociosanitari. Opera sia via terra – con cinque ambulanze e quattro mezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità – sia sul lago grazie alle proprie imbarcazioni, due delle quali rinnovate nel 2024. L’associazione può contare su 245 volontari e piloti specializzati nella conduzione delle idroambulanze. Ogni anno vengono svolti oltre 3.300 servizi tra emergenza e ordinari per un totale di circa 130.000 chilometri percorsi.Parte integrante del sistema di emergenza sanitaria regionale, la Squadra Nautica garantisce un equipaggio operativo 24 ore su 24, sia in ambulanza che in barca, rispondendo alle chiamate del 118. È inoltre convenzionata con l’Azienda Sanitaria per i trasporti intraospedalieri ed è sede accreditata per il Servizio Civile Universale.Per informazioni o per confermare la propria partecipazione alla serata di presentazione è possibile contattare la Squadra Nautica di Salvamento Verbania ai numeri 349 1139936 o 0323 516899 o tramite e-mail info@squadranautica.it.Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.squadranautica.it/diventa-volontario.L’Anpas Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.