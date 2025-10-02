Nuova Presidenza e Consiglio Direttivo CSVnet Piemonte

L’assemblea all’unanimità ha eletto i nuovi componenti del Direttivo, ciascuno in rappresentanza di un socio, ovvero di un rappresentante dei CSV che compongono il Coordinamento:o Marco Bani in rappresentanza del socio Volontariato Torino ETS;o Sergio Vercelli in rappresentanza del socio Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il Territorio Novara VCO ETS;o Mario Angelo Ugo Figoni in rappresentanza del socio Società Solidale ETS;o Andrea Pistono in rappresentanza del socio Centro Territoriale per il Volontariato ETS;o Francesco Marzo in rappresentanza del socio Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria ETS.Sempre all’unanimità l’assemblea ha eletto Presidente Daniele Giaime, già vicepresidente Vicario della Confederazione nello scorso mandato e rappresentante del socio Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il Territorio Novara VCO ETS.“Ringrazio di cuore tutti i CSV, i loro Presidenti e tutti i delegati all’Assemblea – afferma Giaime - che all'unanimità mi hanno eletto Presidente regionale. Grazie per la fiducia e la stima, il mio impegno sarà massimo per continuare il cammino che abbiamo intrapreso e che vede CSVnet Piemonte crescere sempre più, sia in termini di attività promosse per i volontari e gli ETS piemontesi, sia come interlocutore autorevole e di riferimento per le istituzioni regionali. In questo mandato desidero anche rafforzare i rapporti con le Fondazioni, gli Enti e il territorio regionale al fianco del CSV e promuovere attività di progettazione che abbiano ricaduta diretta sugli ETS. Un lavoro di squadra per i nostri enti di volontariato. Nel prossimo Consiglio Direttivo saranno assegnate le deleghe operative e si inizierà il lavoro concreto che ci è stato affidato con questo mandato. Da questa nomina parte il mio viaggio su tutto il territorio regionale, e ne sono estremamente orgoglioso”.