Volontari di Verbania a Crans Montana

Una squadra di volontari del Coordinamento regionale di Protezione Civile proveniente da Verbania è attualmente operativa a Crans Montana, in Svizzera, per prestare assistenza nella tragedia di Capodanno che ha causato decine di vittime.

Fuori Provincia Volontari di Verbania a Crans Montana
I volontari, specificamente da Verbania, sono in campo per fornire supporto logistico e organizzativo. Il loro compito, nell'ambito delle delicate operazioni ancora in corso, è di gestire esigenze come: Spostamenti, Alloggiamenti e altre necessità che emergono di volta in volta.

L'intervento rientra nell'attivazione del modulo "TAST" (Team di Assistenza Tecnica e Supporto), una struttura certificata della Protezione Civile regionale. Questo team, di cui fa parte la squadra verbanese, è specializzato in emergenze nazionali e internazionali ed è parte della Colonna Mobile Piemontese.

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi, hanno espresso il pieno sostegno all'operato dei volontari: "Fin dai primi momenti la Regione Piemonte ha offerto la sua disponibilità... ringraziamo i volontari che stanno svolgendo la loro preziosa e importante funzione nella cittadina svizzera".
 Crans Montana Protezione Civile soccorso

