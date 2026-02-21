Atc Piemonte Nord: autorecupero

A differenza del precedente che aveva coinvolto sin da subito tutto il quadrante, questo secondo bando procederà per tranche: si parte con la città di Novara. Via via, poi, tutte le altre. Così in una nota il presidente Atc, Marco Marchioni: “L’autorecupero è un’iniziativa estremamente interessante, che ha già dato buoni risultati nella 1ª edizione.



Si tratta di un progetto voluto dall’assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone, che ringrazio per la collaborazione con il nostro Ente, che da un lato viene incontro alle esigenze delle Agenzie territoriali per la casa del Piemonte che, loro malgrado, devono fare i conti con la carenza di risorse, e dall’altro intercetta quelle famiglie ancora in lista d’attesa nella parte bassa della graduatoria, con punteggi più modesti”.



Le case popolari individuate da Atc Piemonte Nord sul territorio comunale di Novara sono complessivamente 23. Spiegano dagli uffici dell’Ente: “Gli aspiranti assegnatari in attesa di un alloggio popolare che hanno presentato domanda nel bando 2022, possono fare richiesta di autorecupero impegnandosi a farsi carico, nei tempi e modi concordati, dei lavori indispensabili già individuati da Atc e per un importo massimo di 10 mila euro. La somma anticipata – si legge nel comunicato – sarà poi in parte scalata dal canone mensile”.



Atc invita a consultare il sito istituzionale www.atcpiemontenord.it dove, nell’apposita sezione, è possibile scaricare tutta la modulistica.