Il progetto, coordinato dalla prof.ssa M. Graziano del Politecnico di Torino, si è articolato in una serie di lezioni specialistiche, in presenza e a distanza, dedicate alle reti neurali e alla progettazione di circuiti ad elevato livello di integrazione.
Momento centrale del percorso è stata la visita presso il Politecnico di Torino, durante la quale gli studenti hanno potuto seguire una lezione dedicata al computer quantistico e osservarlo direttamente. L’esperienza è stata arricchita da due laboratori specialistici sui temi affrontati durante le lezioni.
Il progetto ha inoltre previsto la collaborazione di importanti partner industriali, tra cui STMicroelectronics e SPEA, offrendo agli studenti un collegamento concreto tra formazione scolastica, ricerca universitaria e mondo produttivo.
All’iniziativa hanno preso parte gli studenti delle classi quarta e quinta dell’indirizzo Elettronica, coordinati dai proff. R. Sgrò e M. Ardizio. Il riscontro da parte dei ragazzi è stato molto positivo, a conferma dell’interesse verso le tecnologie più avanzate e le nuove frontiere della ricerca.
Gli studenti di Elettronica del Cobianchi visitano il computer quantistico
Si è concluso il progetto INCHIPIT, frutto della convenzione tra l’IIS Cobianchi e il Politecnico di Torino, che ha coinvolto gli studenti delle classi quarta e quinta dell’articolazione Elettronica in un percorso di alta formazione tecnologica.
