Vega Occhiali Rosaltiora avanza in Coppa Piemonte

Un totale di 14 punti totalizzati, sei gare giocate, sei vinte e 4 set persi. Per il terzo anno consecutivo Rosaltiora giocherà nel triangolare del prossimo turno, un risultato che non era cosa primaria nell’avventura in questa manifestazione, dove conta in casa lacuale soprattutto fare ritmo di gioco e migliorare ovviamente le prestazioni, ma che ovviamente è segnale di un buon livello già raggiunto.Nel primo match avversaria la giovanissima Igor Volley Trecate, che le lacuali affronteranno anche in campionato. Cova parte in formazione tipo con Ramona Ghisleni in regia, Annalisa Cottini opposta, Sonia Cottini e Francesca Magliocco sono le schiacciatrici, al centro Emily Velsanto ed Elisa Alessi con Beatrice Folghera libero, il primo set ha un unico colore ed è quello verbanese, il parziali di 20-8 dice tutto e diventa 25-12. Il secondo set è quello forse più giocato,complice una Rosaltiora un pochino meno precisa che permette alle ragazze di Valeria Alberti di allungare sul 14-17. Ci sono cambi con gli ingressi di Vanessa Filippini e di Martina De Giorgis e pian piano Vega Occhiali inizia a rimettersi in moto ed impatta sul 18-18, c’è punto a punto sino sul 22-22 ma alla fine è Verbania che chiude 25-23. Il terzo set con l’ingresso di Lisa Monzio Compagnoni è più lineare e termina 25-18 per un 3-0 che già al termine di questo match ha reso matematica la qualificazione al turno successivo.Vega Occhiali Rosaltiora – Igor Volley Trecate 3-0 (25-12, 25-23, 25-18)Vega Occhiali Rosaltiora: Ghisleni, Cottini A., Cottini S., Magliocco, Velsanto, Alessi, Folghera (L), De Giorgis, Filippini, Monzio Compagnoni, Incerto, Calabrese, Paracchini (L2). All: Andrea Cova, vice: Fabrizio Balzano.Secondo match contro Direma Team Volley Novara, formazione che nel secondo match aveva battuto 2-1 proprio Igor. Qualche cambio per Andrea Cova che inizia con Ramona Ghisleni in regia, opposta Vanessa Filippini, le bande sono sempre Sonia Cottini e Francesca Magliocco, al centro con Elisa Alessi c’è Martina Incerto, libero è Beatrice Folghera.Quella novarese è una formazione con maggior esperienza della precedente è il primo set è abbastanza giocato ma decisamente a favore di Rosaltiora: 25-21 ed 1-0 verbanese, pian piano Cova mette in campo le giovani dalla panchina. Il secondo set va sul 25-18 e mette in ghiaccio il risultato, nel terzo parziale Verbania, con un campo un sestetto under, se la gioca sino alla fine ma alcune sbavature in ricezione dicono 12-25 per Novara.Direma Novara – Vega Occhiali Rosaltiora 1-2 (21-25, 18-25, 25-21)Vega Occhiali Rosaltiora: Ghisleni, Filippini, Cottini S., Magliocco, Incerto, Alessi, Folghera (L), De Giorgis, Cottini A., Monzio Compagnoni, Velsanto, Calabrese, Paracchini (L2). All: Andrea Cova.IL COMMENTO DI COACH ANDREA COVA“Bene dai, siamo contenti, a prescindere dal fatto che siamo passati al secondo turno, che comunque è un bel risultato – dice – il nostro percorso in Coppa Piemonte è stato belle, giornata dopo giornata abbiamo messo qual cosina in più nel nostro gioco e nella prestazione. Altrettanto bello che lo abbiamo fatto inserendo sempre tutte le giocatrici della rosa che peraltro hanno fatto sempre buone cose. Nulla, adesso pensiamo al campionato che inizia a breve e che speriamo di giocare con il nostro grande pubblico, il secondo turno? A quello ci penseremo poi”.