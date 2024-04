Elezioni: bando scrutatori e rilascio certificati

Elezioni Europee, Regionali e Amministrative 8 e 9 giugno 2024: bando scrutatori e apertura straordinaria ufficio elettorale per rilascio certificati elettorali.Al link tutte le informazioni Elezioni 2024 / Documenti (tecnici) di supporto / Documenti e dati / Città di Verbania - Città di Verbania (comune.verbania.it)Per garantire l’immediato rilascio delle certificazioni elettorali relative alla presentazione delle liste per le elezioni europee, per le elezioni regionali del Piemonte e per le elezioni amministrative, l’Ufficio elettorale del Comune di Verbania effettuerà aperture straordinarie al pubblico.Tutti gli elettori del Comune di Verbania che sono già iscritti nell'Albo degli Scrutatori (iscrizione da fare entro il 30 novembre di ogni anno) possono comunicare la propria disponibilità a svolgere incarico di scrutatore presso i seggi elettorali in occasione delle elezioni del prossimo 8 - 9 giugno, compilando l'apposito modulo entro il prossimo 10/05/2024.