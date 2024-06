Scritture di lago, proroga iscrizioni

C’è qualche giorno in più per partecipare alla quinta edizione di Scritture di Lago, nelle sezioni Editi e Traduzione, la scadenza è prorogata a venerdì 14 giugno 2024, data in cui le opere devono essere candidate per e-mail e spedite le copie cartacee.



Partecipano alla sezione Editi romanzi e raccolte di racconti editi in lingua italiana ambientati anche parzialmente sui laghi italiani o della Svizzera Italiana di autori viventi pubblicati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 maggio 2024, provvisti di ISBN. Sono ammesse anche le riedizioni di testi pubblicati in precedenza e, come ambientazione, anche località con nomi di fantasia purché il contesto sia identificabile come inerente al bando.



Per quanto riguarda la sezione Traduzione, si partecipa con una traduzione edita in lingua italiana, provvista di ISBN, di un romanzo o raccolta di racconti editi originariamente in lingua estera e ambientati anche parzialmente in una località sull’acqua (laghi, mari, fiumi ) di qualsiasi parte del mondo, pubblicata in lingua italiana tra il 1 gennaio 2022 e il 31 maggio 2024.



Resta invariato al 21 luglio 2024 il termine per candidare i racconti inediti. Le opere candidate devono pervenire all'indirizzo concorso@scritturedilago.com



La cerimonia di premiazione avverrà il 5 dicembre a Villa Erba messa gentilmente a disposizione dal Comune di Como a cui va il ringraziamento degli organizzatori.



Scritture di Lago, il premio letterario dedicato alla letteratura di Lago è promosso dall’associazione “LarioIn” con il sostegno di “Banca Generali Private” continua dunque il percorso giungo alla quinta edizione.

La partecipazione è riservata a opere letterarie ambientate sui laghi e sull’acqua con focus particolare sull’area dei laghi Prealpini e alla Regio Insubrica, l’area transfrontaliera nella regione italo-svizzera a cui è dedicata la sezione Inediti del Premio.

Scritture di Lago è una manifestazione culturale curata da Ambretta Sampietro, con la mission di promuovere la scrittura e la conoscenza dei laghi, del loro patrimonio ambientale, culturale, turistico ed economico.



Un premio speciale verrà conferito a un giovane scrittore under 35 scelto tra i partecipanti alle sezioni Editi.





Il Museo della Barca Lariana di Pianello del Lario attribuirà una targa al miglior racconto che contenga la descrizione di un’imbarcazione tipica del Lario.

La sezione “Traduzione” si avvale del supporto della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano e dell’apporto di alcuni studenti del Master di editoria.





I promotori del concorso agiscono spinti dalla grande passione intellettuale e per sostenere la scrittura e promuovere la lettura. Allo stesso tempo Scritture di Lago vuole mettersi a disposizione del territorio ed essere strumento di marketing, promuovendo le nostre bellissime terre di lago nei confini nazionali e internazionali, luoghi di ambientazione delle opere in concorso.

Lo scopo è quello di promuovere la conoscenza dei laghi attraverso la letteratura, incentivare la lettura e la scrittura di testi ambientati sui laghi. La narrativa è spesso ispirazione per il turismo e sono molti i lettori che amano visitare i luoghi descritti nei libri.

Il premio ideato da Guido Stancanelli e Ambretta Sampietro è organizzato dall’associazione no profit LarioIn e gode del sostegno della Comunità di Lavoro Regio Insubrica e i patrocini di Regione Lombardia – Il Consiglio, di Regione Lombardia, Regione Veneto, Distretto Turistico dei Laghi, Provincia di Como, Provincia di Varese, delle Città di Como, Varese, Arona, Avigliana, Baveno, Lugano, Verbania, Confindustria Como, Unione Industriale Vco, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte , Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, FAI Lombardia, dell’associazione culturale La Gente di Lago e di fiume, della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, della Fondazione Comunitaria del VCO, della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Minoprio. In fase di definizione è il patrocinio della Regione Piemonte.



I bandi e tutte le informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata del sito internet https://www.scritturedilago.it/il-bando/