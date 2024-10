Forum della Polizia Locale

L'evento ha visto una significativa partecipazione di rappresentanti da diverse regioni:



Piemonte

Lombardia

Liguria

Emilia-Romagna

Marche

Toscana

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Sardegna

Svizzera



Tra i presenti, particolare rilievo ha avuto la partecipazione dell'Assessore alla Polizia Locale della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, insieme a numerosi sindaci e comandanti di Polizia Locale.



Temi chiave del dibattito

Il dibattito, moderato dal Comandante della Polizia Locale di Verbania Andrea Cabassa, si è concentrato su:



Il ruolo delle Regioni nell'attività della Polizia Locale

Le esigenze dei Comandi nei territori piemontesi

Il confronto tra le iniziative delle diverse Regioni italiane

Le strategie del Piemonte a supporto degli Enti Locali



Intervento dell'assessore Bussalino

L'assessore ha delineato le principali iniziative della Regione Piemonte:



Supporto finanziario:



Prossimi bandi per l'acquisto di attrezzature

Investimenti nella formazione degli agenti





Focus sulle Unioni dei Comuni:



Valorizzazione della funzione della Polizia Locale

Particolare attenzione ai piccoli centri

Potenziamento della gestione della sicurezza territoriale







"La sicurezza dei territori è una priorità strategica," ha sottolineato Bussalino, "indipendentemente dalle dimensioni del Comune."



Bilancio positivo

Il Comandante Andrea Cabassa ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'evento, sottolineando:



L'ampia partecipazione internazionale

L'importanza dello scambio di esperienze

Le opportunità di collaborazione tra territori

Gli spunti concreti per il miglioramento dei servizi



Prospettive future

Il forum si conferma come momento fondamentale di confronto e crescita per le Polizie Locali, aprendo nuove prospettive di collaborazione interregionale e internazionale. L'impegno della Regione Piemonte nel potenziamento delle risorse e della formazione promette sviluppi significativi per il futuro della sicurezza locale.



L'evento ha dimostrato come la condivisione di esperienze e competenze sia fondamentale per l'evoluzione del ruolo della Polizia Locale, sempre più centrale nella gestione della sicurezza e del controllo del territorio.