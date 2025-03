L'Assessore Tronzano nel VCO

Unione Industriale VCO, in collaborazione con Regione Piemonte, è stata artefice di una giornata, quella odierna, interamente dedicata alle aziende del territorio, grazie alla presenza nella nostra Provincia dell’Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive, Andrea Tronzano.Nella mattinata, l’Assessore, insieme ai vertici di Unione Industriale, ha visitato un campione rappresentativo di aziende, eccellenze del territorio: Tecnolab del Lago Maggiore S.r.l., istituto di prove, misure e ricerche; CAM S.r.l., azienda meccanica di precisione; Aldo Valsecchi S.p.A., marchio storico nella produzione di ruote e supporti; Plastipak Italia Preforme S.r.l., multinazionale produttrice di semilavorati per contenitori in plastica.Nel pomeriggio, l’Assessore Tronzano, insieme al Dirigente della Direzione Competitività di Regione Piemonte, Paolo Furno, si è recato a Villa Pariani, sede di Unione Industriale, per prendere parte al convegno organizzato per gli Associati, dal titolo “La Regione Piemonte presenta le opportunità del PR FESR 2021-2027 e le azioni di sostegno al sistema industriale”. Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione di molti imprenditori, Tronzano ha delineato le linee di azione e di investimento all’interno del PR FESR 2021- 2027 e fornito una panoramica delle altre fonti di finanziamento regionale e delle strategie elaborate per il rilancio, lo sviluppo e il potenziamento di alcune filiere strategiche piemontesi.Il Presidente di Unione Industriale VCO, Michele Setaro, introducendo il convegno e ringraziando l’Assessore Tronzano per la sua presenza, ha affermato: “Il VCO ha, ancora oggi, una forte connotazione industriale, derivata dalla bravura e dalla resilienza degli imprenditori che, nonostante le difficoltà, riescono a produrre e sviluppare prodotti competitivi sui mercati nazionali e internazionali.Affinché le nostre imprese continuino a investire sul territorio è necessario che ci sia un apparato istituzionale e amministrativo in grado di accogliere le richieste degli imprenditori e di supportarli nei processi di crescita. Da tale considerazione è nata l’idea di questo convegno e dell’intera giornata di oggi, ossia portare la Regione Piemonte a contatto diretto con le imprese del VCO, dando la possibilità all’Assessore Tronzano di illustrare le linee di azione che l’amministrazione regionale sta portando avanti in campo industriale e le opportunità legate ai bandi e ai finanziamenti regionali”.