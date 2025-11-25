Maestri del Lavoro del VCO

All’incontro hanno presenziato il Console Provinciale di Novara-VCO e Regionale dei Maestri del Lavoro, Ubaldo Uberti, il Vice Console per il VCO Giuseppe Gesù, il Segretario Provinciale Salvatore Siccità e la Segretaria Regionale, Maria Rita Corradino.Il segretario provinciale ha letto un breve curriculum di ciascun e loro stessi hanno relazionato e commentato l’esperienza lavorativa. In ogni loro racconto è emersa la passione e la dedizione spesi nel corso dei tanti anni di lavoro e la voglia di trasmettere l’esperienza maturata ai giovani, doti salienti per un Maestro del Lavoro.I neo insigniti 2025 del VCO:Bellotti Paola di Borgomezzavalle – in servizio presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo Bnp Paribas di Assago - 36 anni di anzianità aziendaleFerrini Franca di Casale Corte Cerro – in servizio presso Alessi S.p.A. di Omegna – 38 anni di anzianità aziendaleMerla Corrado di Omegna – in pensione, ditta Giacomini S.p.A. di Casale Corte Cerro, 43 anni di anzianità aziendale. Il Maestro Merla ha avuto la fortuna di essere stato estratto, come da regolamento della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, a rappresentare il Piemonte, assieme ad un altro Maestro di Alessandria, per ricevere l’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” al Quirinale alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.