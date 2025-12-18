De Magistris su nuova catalogazione Comuni montani

Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato di Patto per il Nord, riguardante la variazione di catalogazione dei territori montani che mette a rischio alcuni Comuni del VCO.

De Magistris su nuova catalogazione Comuni montani
Gravissimo attacco ai nostri territori per mano del Ministro Calderoli della Lega di Salvini Il ministro della Lega Salvini Roberto Calderoli sferra un brutale attacco ai nostri territori e senza che il nostro rappresentante in Piemonte batta ciglio emana un DPCM che entrerà in vigore entro fine anno che prevede un contributo di 200 mil. all’anno per tre anni finalizzato al miglioramento della qualità della vita di chi vive in aree montane, ma con la scusa di introdurre nuovi parametri per classificare i territori che usufruiscono delle agevolazioni riservate ai comuni di Montagna, ne modifica però i criteri.

Infatti oltre al limite del numero degli abitanti residenti inserisce il riferimento alla quota altimetrica minima e addirittura alla pendenza media dei territori.

Applicando questi nuovi parametri verrebbero cancellati dalle agevolazioni quasi il 30% dei comuni attualmente considerati montani. Nel nostro territorio perderebbero la definizione e quindi agevolazioni e contributi i Comuni di Arizzano, Baveno, Cambiasca, Ghiffa e Vignone. Contrasteremo questa scelta che consideriamo inaccettabile e profondamente sbagliata in tutti i modi, sabato a Verbania e a Domodossola con i nostri gazebo cercheremo di contribuire all’informazione dei nostri cittadini per far crescere la pressione sui decisori affinché rivedano questa folle scelta modificando i criteri al fine
di reinserire quei comuni che ora vogliono escludere.

Sollecitiamo quindi i rappresentanti dei comuni interessati, come già sta facendo l’Assessore Massimo Tamburini a Baveno, ad attivarsi in tutti i modi per sollecitare i rappresentanti delle istituzioni affinché rivedano questa scelta.

Preioni, se ci sei batti un colpo.

Roberto De Magistris
Segreteria Patto per il Nord V.C.O.
