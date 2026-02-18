Patto per il Nord: Piemonte, Sanita nel caos

Piemonte, Sanità nel caos; ausili bloccati e disabili abbandonati a casa



In Piemonte la situazione della fornitura di ausili sanitari non è più una criticità.



E’ un fallimento conclamato del Sistema Sanitario Regionale.



Dopo il taglio delle calzature ortopediche e i problemi nella fornitura dei pannoloni agli anziani oggi si Arriva al punto più grave, non vengono consegnati nemmeno i letti ortopedici e i materassi antidecubito per pazienti in cure domiciliari.



Parliamo di persone allettate, parliamo di malati gravi, parliamo di famiglie lasciate sole alle prese con bisogni sanitari essenziali.



E mentre si pensa a nominare figure inutili aggiuntive alla Giunta Regionale mancano risorse a garanzia dei diritti fondamentali, si pensi prima ai Piemontesi che hanno pagato con il loro lavoro diritti ora negati o magari erogati ad altri che non hanno mai pagato nulla, la Giunta Regionale attinga dove vuole le risorse e si attivi a garantire quegli ausili fondamentali ai malati Piemontesi.



Questa non è cattiva organizzazione, è irresponsabilità umana e politica.



Bloccare o ritardare questi ausili significa:

• aumentare le piaghe da decupito e complicanze sanitarie

• scaricare costi e assistenza sulle famiglie

• trasformare la domiciliazione sanitaria in farsa



Questa è la realtà, si risparmia sulla pelle dei più fragili mentre si continuano a finanziare strutture e ruoli inutili.



Nel 2026 in Piemonte mancano ausili di base, saltano forniture salvavita e i cittadini attendono tempi biblici pe le cure. Siamo oltre l’allarme, siamo in un’emergenza sanitaria silenziosa, nessuno ne parla.



Noi di Patto per il Nord invece chiediamo a gran voce:

• sblocco immediato dei letti ortopedici e materiali antidecubito

• verifica straordinaria su appalti e responsabilità politiche

• piano regionale urgente per garantire continuità nelle forniture





Se saltano gli ausili salta la domiciliarità e se salta la domiciliarità crolla il Servizio Sanitario.

La verità e questa, oggi in Piemonte i più fragili stanno pagando il prezzo di scelte politiche sbagliate.



Patto per il Nord non farà sconti.

Su salute, dignità e diritti non si tratta, si pretende!



Segreteria Provinciale V.C.O.

Patto per il Nord