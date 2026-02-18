Patto per il Nord: Piemonte, Sanita nel caos

Piemonte, Sanità nel caos; ausili bloccati e disabili abbandonati a casa

In Piemonte la situazione della fornitura di ausili sanitari non è più una criticità.

E’ un fallimento conclamato del Sistema Sanitario Regionale.

Dopo il taglio delle calzature ortopediche e i problemi nella fornitura dei pannoloni agli anziani oggi si Arriva al punto più grave, non vengono consegnati nemmeno i letti ortopedici e i materassi antidecubito per pazienti in cure domiciliari.

Parliamo di persone allettate, parliamo di malati gravi, parliamo di famiglie lasciate sole alle prese con bisogni sanitari essenziali.

E mentre si pensa a nominare figure inutili aggiuntive alla Giunta Regionale mancano risorse a garanzia dei diritti fondamentali, si pensi prima ai Piemontesi che hanno pagato con il loro lavoro diritti ora negati o magari erogati ad altri che non hanno mai pagato nulla, la Giunta Regionale attinga dove vuole le risorse e si attivi a garantire quegli ausili fondamentali ai malati Piemontesi.

Questa non è cattiva organizzazione, è irresponsabilità umana e politica.

Bloccare o ritardare questi ausili significa:
• aumentare le piaghe da decupito e complicanze sanitarie
• scaricare costi e assistenza sulle famiglie
• trasformare la domiciliazione sanitaria in farsa

Questa è la realtà, si risparmia sulla pelle dei più fragili mentre si continuano a finanziare strutture e ruoli inutili.

Nel 2026 in Piemonte mancano ausili di base, saltano forniture salvavita e i cittadini attendono tempi biblici pe le cure. Siamo oltre l’allarme, siamo in un’emergenza sanitaria silenziosa, nessuno ne parla.

Noi di Patto per il Nord invece chiediamo a gran voce:
• sblocco immediato dei letti ortopedici e materiali antidecubito
• verifica straordinaria su appalti e responsabilità politiche
• piano regionale urgente per garantire continuità nelle forniture


Se saltano gli ausili salta la domiciliarità e se salta la domiciliarità crolla il Servizio Sanitario.
La verità e questa, oggi in Piemonte i più fragili stanno pagando il prezzo di scelte politiche sbagliate.

Patto per il Nord non farà sconti.
Su salute, dignità e diritti non si tratta, si pretende!

Segreteria Provinciale V.C.O.
Patto per il Nord
