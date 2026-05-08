Patto per il Nord su livelli lago Maggiore

Perchè la Regione continua a danneggiarci?



Prima l'acqua potabile poi gli ospedali ora anche l'acqua del lago.



Patto per il Nord si unisce alle rappresentanze dei territori lacustri del V.C.O. che protestano per la scelta dei decisori regionali di alzare il livello del lago Maggiore di altri 40 centimetri dopo i già cento stabiliti quindici anni fa e si dichiara pronto a intervenire sia politicamente sia in piazza contro questa sbagliata e irrispettosa decisione.



Probabilmente la scarsa conoscenza dei territori che la Regione amministra ha portato a questa decisione assunta con arroganza, senza confrontarsi con i rappresentanti e amministratori dei territori del lago. Causata anche da una legge elettorale regionale che priva il V.C.O. di un proprio rappresentante in Consiglio Regionale.



Elevare di 40 cm il livello del lago comporterà danni gravissimi alle attività ricettive balneari quali campeggi, lidi e alberghi, ma anche ai residenti che vedranno ridursi e a volte scomparire quelle spiagge, anche quelle libere, che contribuiscono a far si che Verbania sia il secondo polo turistico per numero di presenze di turisti in Piemonte dopo Torino.



Ma non solo, in occasione delle sempre più frequenti forti piogge riducendo la capacità di assorbire volumi d'acqua del lago, inevitabilmente aumenteranno alluvioni, straripamenti e esondazioni e quindi disagi e danni economici.



Possiamo capire le necessità dei coltivatori, in particolare del Novarese e del Vercellese, ma non per questo siamo disposti a pagare solo noi, considerando che l'industria turistica è praticamente l'unica risorsa del V.C.O. merita attenzione e rispetto.



Chiediamo quindi a gran voce un confronto rispettoso fra la politica Torinocentrica e i territori interessati di tutto il lago, Svizzera inclusa, per addivenire ad una soluzione di compromesso condivisa.



Un'idea potrebbe anche essere quella di dotarsi, come accade in tanti paesi civili d'Europa, di bacini di riserva d'acqua che possano contribuire alle riserve senza contare esclusivamente sul lago Maggiore.



Roberto De Magistris

Segreteria Patto per il Nord V.C.O.