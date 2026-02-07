Baveno torna tra i Comuni montani

Baveno reintegrato tra i Comuni montani. Il sindaco Monti: accolta la battaglia dei territori e di UNCEM.

👤    Commenta
a-
+
Baveno Baveno torna tra i Comuni montani
Il Comune di Baveno è stato reintegrato tra i Comuni montani, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro per gli Affari regionali Calderoli, recante la "Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani.
Il nuovo provvedimento corregge criteri e valutazioni che avevano ingiustamente escluso Baveno e altri Comuni del VCO e del Piemonte, dal riconoscimento di montanità, restituendo loro il pieno diritto a essere considerati Comuni montani, in coerenza con le caratteristiche territoriali, sociali ed economiche.

«Fin dall'inizio, dichiara il Sindaco di Baveno Alessandro Monti (e componente della giunta regionale di UNCEM), avevamo affermato con chiarezza che si trattava di una norma sbagliata, fondata su criteri e
valutazioni non aderenti alla realtà dei territori. Oggi possiamo dire che quella battaglia è stata giusta e ha portato a un risultato concreto per le nostre comunità».

Il Sindaco sottolinea come il reintegro rappresenti una vittoria dei territori e di UNCEM, frutto di un lavoro corale e determinato: «è il risultato dell'impegno che abbiamo portato avanti insieme a Marco
Bussone, Roberto Colombero e a tutto il gruppo dirigente di UNCEM nazionale e regionale, che ha saputo rappresentare con forza le istanze dei Comuni montani presso le istituzioni regionali e nazionali».
Importante è che la Regione Piemonte abbia raccolto e sostenuto le osservazioni avanzate da UNCEM, attivandosi con noi concretamente per la modifica del provvedimento e che il Governo poi, si sia dimostrato attento verso le richieste provenienti dai territori, dopo una prima bozza per noi sbagliata del provvedimento.

«Il riconoscimento della montanità - conclude Monti - non è solo una questione formale, ma significa garantire equità, servizi, risorse e opportunità di sviluppo a comunità che ogni giorno affrontano le
complessità della montagna. Continueremo a lavorare affinché i Comuni montani siano pienamente valorizzati e sostenuti».
 comune baveno Comuni montani uncem

Post correlati
Monti su desertificazione bancaria
Monti nella Giunta UNCEM Piemonte
Cambia la mappa dei Comuni Montani
Comuni Montani: riunione ministeriale
Comuni Montani, Calderoli: "Sempre disponibile a confronto"
Patto per il Nord su Comuni Montani
Borse di studio universitarie a Baveno
Eventi Baveno dal 31 ottobre al 17 novembre
La Fiamma Olimpica a Baveno
Grande successo per lo spettacolo di luci e fontane a Baveno



0 commenti  Aggiungi il tuo



Per commentare occorre essere un utente iscritto