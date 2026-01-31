Monti nella Giunta UNCEM Piemonte

"Accolgo questo incarico con senso di responsabilità", ha dichiarato il Sindaco Monti. "Ringrazio il Presidente di UNCEM Piemonte, Roberto Colombero, per la fiducia, che considero un segnale di attenzione per il lavoro svolto e per il territorio che rappresento".



Questa nomina consentirà al Sindaco di contribuire attivamente alle politiche regionali per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle aree montane. I temi prioritari saranno i servizi, la sostenibilità, la viabilità, il turismo e il contrasto allo spopolamento.



"È un’opportunità per portare all’attenzione regionale le esigenze concrete dei Comuni montani del VCO», ha proseguito Monti, «valorizzando le buone pratiche e rafforzando il dialogo tra enti locali e istituzioni".



L’Amministrazione comunale di Baveno esprime orgoglio per questo incarico, che rafforza la presenza e il ruolo della comunità nei tavoli decisionali regionali dedicati ai territori montani.