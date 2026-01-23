Eventi Baveno dal 24 al 31 gennaio

DOMENICHE A TEATRO: Come sorelle

Sabato 24 gennaio - ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6

In occasione del Giorno della Memoria, spettacolo teatrale "Come Sorelle" - Compagnia teatrale Mattioli

Liberamente ispirato al racconto di Lia Levi “Sorelle” e al libro di Anne-Lise Grobéty "Il tempo delle parole sottovoce”

Testo e Regia di M.Mattioli e M.Parmagnani; luci di Giuseppe Sordi; con Monica Mattioli.

Due famiglie. La famiglia Segre con due figlie, Loredana e Lucilla, e la famiglia Folliero con una figlia, Bettina. Loredana è la migliore amica di Bettina: è la sua amica del cuore. Tutti i pomeriggi li trascorrono insieme giocando. Sono talmente amiche che un giorno Bettina propone a Loredana di diventare sorelle di sangue, perché se si è solo amiche forse, nel corso della vita, ci si può anche perdere, ma se si è sorelle, lo è per sempre.

Nessun pericolo minacciava la loro vita di bambine finché non venne il tempo delle parole sottovoce. Prima di quel tempo per la strada c’era rumore di festa, di vita felice. Poi furono proprio le voci a cambiare intonazione ed intensità: anche uno scemo si sarebbe accorto che la gente non rideva più come prima. La gente improvvisamente sembrava incapace di salutarsi guardandosi dritto negli occhi. COME SORELLE è uno spettacolo che parla della Shoah, vista attraverso gli occhi dei bambini di allora. Ma è anche lo sguardo dei bambini di oggi poiché lo spettacolo è anche il frutto di un laboratorio teatrale con ragazzi di 9 anni che hanno scritto con forza il cuore di questa nuova storia. E’ la storia di due famiglie italiane, una delle quali di origine ebrea, che attraverso le piccole esperienze di ogni giorno, le emozioni e gli affetti dei bambini, percorrono quel tragico periodo storico che ha portato anche in Italia alle leggi razziali e allo sterminio del popolo ebraico. Lo spettacolo mostra la normalità della vita, quella di tutti i giorni, i cambiamenti così difficili da capire, il tragico epilogo della Storia.

Attraverso emozioni, sorrisi e commozioni i piccoli e grandi spettatori hanno la possibilità di rivivere quadri di storia per non dimenticarli mai.

Adatto a tutti, dagli 8 anni.

Organizzazione a cura di Onda Teatro con il patrocinio della Città di Baveno, Assessorato alla Cultura.



QUANDO LE STORIE SI PRENDONO CURA DEL LETTORE: Incontri di lettura guidata

Lunedì 26 gennaio - ore 14:30

Biblioteca civica “Olga Ginesi”, Piazza della Chiesa, 8

Incontri guidati di lettura, presso la Biblioteca civica Olga Ginesi, per suscitare riflessioni e ritrovare la bellezza della propria storia, attraverso le storie degli altri.

A cura di Graziella Ridolfo, Evolvo Libri.

Lettura ed analisi del libro: LA FELICITA' DEGLI ALTRI - Carmen Pellegrino

Ingresso libero.

Organizzazione a cura dell'Associazione di Solidarietà Sociale con il Patrocinio della Città di Baveno.



RASSEGNA TEATRALE “BIS! 2 LAGHI 2 PALCHI” - PLUTO - di Aristofane

Venerdì 30 gennaio - ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6

Dopo il successo del primo triennio riparte la rassegna “BIS! 2 laghi 2 palchi”. Cinque appuntamenti all’insegna di un’armoniosa fusione fra contemporaneità e classicità calcheranno il palcoscenico per trasmettere emozioni, promuovere la riflessione e ispirare il dialogo attraverso la prosa e la musica, che anche in questa stagione è indiscussa protagonista.

Il tema della quarta edizione si può sintetizzare nelle parole “Classico o Non Classico”.

PLUTO - di Aristofane

Adattamento e regia I Sacchi di Sabbia; con la collaborazione e la consulenza di Francesco Morosi; con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano. Produzione I Sacchi di Sabbia/Compagnia Lombardi-Tiezzi in collaborazione con Kilowatt Festival e Armunia con il sostegno di Mic, Regione Toscana

Dall’ultima commedia di Aristofane arriva Pluto, lo spettacolo in cui il vero protagonista è il Denaro. Rappresenta una novità, perché al centro delle rappresentazioni c’erano scialacquatori, funzionari corrotti, avari, ma mai il Denaro in persona.

Cremilo, un ateniese qualunque, ha un problema pressante: come mai chi è ingiusto si arricchisce e chi è giusto versa nella povertà?

Un Pluto realizzato nella sua interezza, in una versione in cui tutti e quattro gli attori interpretano tutti i personaggi, proprio come nell’Atene di Aristofane.

La rassegna è realizzata dall'Associazione La Finestra sul Lago in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito e con il patrocinio della Fondazione Cariplo e dei Comuni di Baveno, Assessorato alla Cultura, e di Gozzano.

Biglietto intero: € 10,00

Biglietto ridotto (under 12 e residenti) € 5,00

Per info e prenotazioni:

info@lafinestrasullago@libero.it - tel 328.4732653



NATI PER LEGGERE

Sabato 31 gennaio - ore 11:00

Biblioteca civica “Olga Ginesi”, Piazza della Chiesa, 8

Letture ad alta voce per tutti i gusti, dedicate a bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, a cura dei volontari Nati per Leggere VCO.

Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno, Assessorato alla Cultura. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e si svolge nel contesto del progetto di Cultura per Crescere. Ingresso gratuito.



CORSI UNI3 2025-2026

Ecco i prossimi corsi in partenza

LA CARTA COME SCULTURA

dal 30/1/26 al 13/3/26 venerdì dalle ore 16:30

Sede: ex scuola elementare

Costo: intero € 90,00 ridotto € 75,00



PUBBLICITA’

dal 3/2/26 al 24/3/26, martedì dalle ore 16:45 alle 18.15

Sede: ex scuola elementare

Costo: intero € 54,00 ridotto € 45,00



MATEMATICA DILETTEVOLE E CURIOSA

dal 9/2/26 al 2/3/26, lunedì dalle ore 16:00 alle 18.00

Sede: biblioteca civica

Costo: intero € 36,00 ridotto € 30,00



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Biblioteca civica "Olga Ginesi" di Baveno

Piazza della Chiesa 8

Tel. 0323 925120

E-mail baveno@bibliotechevco.it

Sito web www.bavenoturismo.it



MOSTRA "DA PICASASS A STONECUTTER"

Da lunedì a sabato dalle 10:30 alle 12:30

Martedì, giovedì e venerdì anche dalle 15:00 alle 18:00

Museo GranUm, Piazza della Chiesa, 8

Fino al 28/02/2026 il Museo GranUM di Baveno propone una mostra temporanea storico-documentaria che narra l’epopea dell’emigrazione degli scalpellini bavenesi Oltreoceano, dai lunghi e avventurosi viaggi, all’inserimento nel contesto economico e sociale di Barre (Vermont), capitale del granito d’America, ad alcune figure rilevanti legate a pionieristiche esperienze di lotta sindacale e difesa dei diritti dei lavoratori. Un focus particolare è dedicato a narrare storie di emigrazione di gente comune, raccolte grazie ad alcuni testimoni, che restituiscono un toccante spaccato della vita quotidiana dei lavoratori nelle cave di oltre cento anni fa.

Il materiale proposto in mostra è frutto di una rielaborazione degli studi e delle testimonianze raccolte nell’ottobre 2024 in occasione del convegno per il decennale del Museo GranUM (autori: Alberto Ceffa, Patrizia Balzarini, Alessia Martini, Italo Tomola e Francesco Rossi), arricchiti da nuovi approfondimenti di Leonardo Parachini, Guido Canetta ed Emilio Landi.

Ingresso libero e gratuito.

L’esposizione e le iniziative collaterali si inseriscono nella scia delle numerose attività di valorizzazione del tema della pietra e del territorio in tutte le sue sfumature, promosse dal Museo GranUM nel contesto dell’Ecomuseodel Granito in partenariato con il Comune di Mergozzo e l’Associazione GAM con il progetto “La pietra racconta”, che gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.



PER INFORMAZIONI

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica "Città di Baveno"

Piazza della Chiesa 8 - 28831 Baveno (VB)

Tel. 0323 924632

info@bavenoturismo.it

www.bavenoturismo.it

www.comune.baveno.vb.it