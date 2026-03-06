Mostra “L’acquerello a Villa Giulia”

Per l’edizione 2026 è stata scelta la splendida cornice di Villa Giulia a Verbania, dove la mostra internazionale “L’acquerello a Villa Giulia”, patrocinata dal Comune di Verbania e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, sarà inaugurata il giorno 7 marzo 2026 alle ore 11 e rimarrà aperta fino al 12 aprile 2026. All’inaugurazione interverranno Autorità e la Presidente dell’AIA, Franca Coppadoro, che illustreranno contenuti e motivazioni dell’evento, nonché Artisti espositori. In questa Mostra Internazionale di Acquerello – International Watercolour Exhibition -, l’AIA presenta 103 opere dei soci e ha invitato ad esporre anche acquerellisti di tre Associazioni straniere, una polacca e due spagnole (Andalusia e Isole Baleari), accogliendo pertanto in totale 127 opere con le più autorevoli firme di acquerellisti italiani e stranieri.Oltre alla possibilità di ammirare le opere esposte, nel giorno dell'inaugurazione e nei giorni successivi verranno pure offerte diverse dimostrazioni di soci AIA, aperte gratuitamente al pubblico e a tutti coloro che sono interessati o si impegnano in questa tecnica pittorica. In particolare sono in programma dimostrazioni di pittura da parte di artisti, anche nei Giardini Botanici di Villa Taranto, sabato 7-14 e domenica 15-22 marzo tra le ore 14.30 e le 17.30; inoltre sabato 21 marzo nello stesso orario sarà presentato il progetto libro d’artista. L’orario di visita della mostra, con ingresso libero, sarà giovedì ore 14-18, venerdì, sabato e domenica ore 10.30-13 e 14-18 (inoltre lunedì di Pasqua con lo stesso orario).L'evento consente di approfondire l’attività che da oltre 50 anni l'AIA e i suoi soci svolgono per la diffusione di questa affascinante tecnica, come testimoniato da un libro pubblicato nel 2025 e che si potrà consultare in loco. L’AIA è stata fondata a Milano nel 1974 da un piccolo gruppo di artisti appassionati di questa tecnica, con l’obiettivo di diffonderla alla popolazione ed ai giovani e di promuovere l’attività dei soci con mostre, incontri ed eventi. È stata la prima Associazione di acquerello italiana, ed è tuttora punto di riferimento fondamentale per gli acquerellisti italiani e stranieri. Dalla sua nascita si è andata espandendo da Milano a tutt’Italia, con un numero dei soci che, inizialmente limitato, raggiunge ora 180 unità. Nel 1998, insieme al Belgio, ha fondato la Confederazione Europea delle Associazione di Acquerello, ECWS (che comprende attualmente 14 associazioni), di cui cura il coordinamento.Nella grande mostra organizzata ogni anno, Verbania è stata preceduta tra l’altro da Milano al Palazzo Lombardia della Regione e Cortina d’Ampezzo al Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi. L’AIA organizza inoltre altre mostre, corsi, workshop, eventi con artisti italiani e stranieri e stampa, per ogni mostra, un catalogo cartaceo e online, nonchè un taccuino di attività artistica due volte all’anno. Sul sito dell’AIA www.acquerello-aia.it sono visibili tutte le notizie che la riguardano, i componenti del Direttivo, tutti i soci, le attività, ecc. Per informazioni è possibile rivolgersi anche a 340 5757322 e segreteria.acquerelloaia@gmail.com