Presentato Ballo delle debuttanti 2020

Gli ultimi 9 anni sono stati gestiti da APEVCO (Associazione No Profit Promozione Eventi Verbano Cusio Ossola) che ha concluso la nona edizione sabato 2 marzo 2019 presso il Regina Palace Hotel di Stresa, sede storica della manifestazione. La prossima edizione sarà un’edizione speciale per il festeggiamento del 10mo anniversario che si terrà presso il Regina Palace Hotel di Stresa domenica 8 marzo di Marzo 2020. I saloni in puro stile Liberty dell’Hotel, dove il concorso di Miss Italia ha mosso i suoi primi passi, e le rive incantate del Lago Maggiore sono la perfetta cornice al Ballo Debuttanti Stresa.L’evento ha raccolto un successo crescente ed è diventato di portata nazionale. Tra le iscritte al Ballo giovani provenienti da tutta Italia accompagnate dagli Allievi e Ex-Allievi dell’Associazione Nazionale Scuola Militare Teuliè di Milano. Nell’edizione 2020 siamo in attesa di conferma da parte della Scuola Militare Teuliè in merito al ritorno dei cadetti della Scuola Militare Teuliè di Milano.Di seguito gli aspetti salienti e le finalità della manifestazione.BREVE STORIAL’idea del Ballo nasce nel 2010 da Giovanna Pratesi (https://www.associazioneapevco.com/chi-siamo/il-presidente/), Presidente di APEVCO (Associazione No Profit Promozione Eventi Verbano Cusio Ossola) che realizza la prima edizione nel 2011, dopo una lunga tradizione gestita da un’altra organizzazione per 14 anni e poi trasferitasi in altra sede. Giovanna ha voluto ripristinare, con volontà e determinazione, questo evento di prestigio e di livello che vede la sua massima realizzazione proprio nel territorio del Lago Maggiore, che ben si sposa con questa tipologia di manifestazione. Anno dopo anno il Gran Ballo delle Debuttanti di Stresa si è arricchito d’iniziative volte alla promozione del territorio del VCO, alla formazione culturale delle partecipanti e alla solidarietà che hanno reso l’evento sempre più importante e significativo accrescendone il livello anche attraverso gli eventi ad esso correlati.FORMAZIONE CULTURALE e VALORIZZAZIONE/PROMOZIONE DEL TERRITORIODodici tipologie di lezioni impartite nel corso della settimana preparatoria:1. “dizione” (prof.ssa M. Grazia Pratesi)2. “psicologia” (dott.ssa Elena Garoni)3. “comunicazione” (giornalista Cristiana Bonfanti)4. “nutrizione” (dott.sa Chiara Bolli)5. “scrittura creativa” (scrittrice/giornalista Annarita Briganti)6. “8 marzo: non solo mimose…” (scrittrice Mariangela Camocardi)7. “gestione della propria immagine” (Claudio Carnevale per il parrucco e Arianna Ariola per il make-up)8. “gestione del proprio outfit” (style coach Giovanna Pratesi)9. “posa fotografica” (Sergio Banfi Photographer)10. “ballo, portamento” (Maestra di danza Michela Beltrami e sua assistente Marzia Bogianchini)11. “galateo e bon ton” (dott.sa Claudia Parisi)12. “cucina” (chef Gabriele Morandi)Escursioni turistico-culturali grazie all’ospitalità delle amministrazioni comunali saranno nuovamente effettuate.Rilascio di un Attestato utile ai fini curriculari che documenta il percorso formativo effettuato.Stage Universitari effettuati in accordo con l’Università degli Studi di Milano e del Piemonte Orientale.Romanzo “Il mio primo ballo” scritto da Mariangela Camocardi e dedicato al Ballo Debuttanti di Stresa dal quale è stata tratta una pièce teatrale rappresentata al teatro “Il Maggiore” di Verbania nel 2018 nel contesto del Premio Letterario Verbania for Women organizzato da Apevco No Profit in collaborazione con il Comune di Verbania.SOLIDARIETÀL’edizione 2020 del Ballo sostiene nuovamente la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) del Verbano Cusio Ossola e la Fondazione sulla Ricerca della Fibrosi Cistica Delegazione di Varese. Come è ormai consuetudine APEVCO NO PROFIT, alle deb testimonial LILT e FONDAZIONE SULLA RICERCA DELLA FIBROSI CISTICA, offre la partecipazione gratuita all’evento.Saranno raccolti fondi destinati alla lotta contro i tumori (LILT) e alla ricerca sulla fibrosi cistica durante la manifestazione.Negli anni precedenti sono state instaurate le collaborazioni con: Gli Amici dell’Oncologia di Verbania, Fondazione della ricerca sulla Fibrosi Cistica delegazione di Varese, A.I.R.C. sezione Piemonte e Val d’Aosta, Veronlus Verbania, Associazione Nazionale Lotta contro il Neuroblastoma, A.Ma.me.mi.Onlus.ASPETTO MEDIATICOIl crescente successo ottenuto dal Ballo Debuttanti Stresa è confermato dall’attenzione da parte di testate giornalistiche (Elle, Gioia) emittenti locali e nazionali che hanno dato rilievo e mostrato interesse verso la manifestazione che è ormai di livello nazionale (l’evento è andato in onda su RAI2 con tre collegamenti in diretta dalla trasmissione “Quelli che il calcio”, su “Costume e società”, “Detto fatto” e su RAI 3).Ogni anno viene inoltre realizzato un video della manifestazione in onda per un anno intero nella rubrica Laghi & Monti dell’emittente Televco Azzurra TV, su Videonovara e tutte le emittenti correlate oltre a n. 10 puntate del Reality “Princess” in onda sulle emittenti del Piemonte e della Lombardia.APPUNTAMENTI/EVENTI COLLATERALI“Contest Official Fashion Blogger”. Una iniziativa dell’edizione 2019, che prosegue anche in questa edizione, finalizzata alla partecipazione gratuita di una fashion blogger selezionata da un’apposita e qualificata giuria.“For Lady & Gentleman”. Nuova iniziativa che sarà attuata nell’edizione 2020 che prevede la partecipazione di Signore e Signori over 35 anni che potranno partecipare all’evento con una loro performance in un momento a loro dedicato.“Reality Princess”, in dieci puntate, in onda su VCO Azzurra Tv e Videonovara oltre a emittenti correlate del Piemonte e Lombardia, che documenta l’avventura delle deb durante la settimana preparatoria e la serata del Gran Ballo.“Ballo Debuttanti Stresa in tour” attuata durante l’estate ormai da molti anni che si ripeterà anche nel 2020. Le serate spettacolo, realizzate in collaborazione con i Comuni, Pro-Loco e Comitati, ci vedrà di nuovo presenti nelle località più significative del Lago Maggiore.“Bambini in Passerella”, i casting che hanno esteso i loro confini in altre città: Biella, Vigevano (PV), Peschiera Borromeo (MI), Brescia oltre che al sud Italia.“Classic Eleganza a Stresa” mostra d’auto d’epoca e sfilate di moda con abiti d’epoca al Regina Palace Hotel di Stresa in collaborazione con Classic Club. Collaborazione giunta al terzo anno conclusasi con successo domenica 13 ottobre 2019.COLLABORAZIONIMolte le collaborazioni che partecipano alla realizzazione di questo evento accrescendone il livello e fornendo prodotti e/o servizi. In particolare lo staff trucco e parrucco, lo staff docenti, lo staff collaborazioni e l’atelier Boutique Due M di Arona che da 5 anni fornisce gli abiti alle debuttanti. Un particolare accento va posto sulla collaborazione con VCO Formazione di Verbania che fin dal nascere della manifestazione ha intensamente collaborato per l’accoglienza, l’organizzazione e anche per la preparazione della coreografica torta del Gran Galà.CONCLUSIONIUn evento all’insegna della formazione culturale e la valorizzazione del territorio nel rispetto della trazione: un fiore all’occhiello per il territorio del VCO e non solo, considerati i risultati ottenuti a livello nazionale.L’armonia che si crea ogni anno tra le deb, i cavalieri e lo staff organizzativo dimostra come APEVCO sia riuscita a realizzare un evento non fine a se stesso bensì ricco di contenuti che lasciano una traccia indelebile in ogni debuttante oltre a promuovere il territorio del VCO, fare solidarietà e accrescere il livello culturale delle partecipanti.CONTATTIIscrizioni aperte sul sito www.ballodebuttantistresa.it.Per info: apevconoprofit@apevco.com 0323-287755 349-5602949