Borsa di Studio Croce Rossa Italiana

Il Comitato di Verbania della Croce Rossa Italiana ha istituito due Borse di Studio, del valore di 1000 euro ciascuna, per aiutare altrettanti studenti universitari particolarmente meritevoli residenti nel territorio di competenza del Comitato di Verbania.



“Le borse di studio sono state create grazie alla generosità, ed in memoria, della Signora Fosca Castelletti” commenta il Presiedente del Comitato CRI, Avv. Ettore Franzi, “benefattrice verbanese che, con le sue ultime volontà, ha voluto donare al futuro della sua comunità. Ci è sembrato giusto riprendere i suoi ideali creando delle borse di studio a favore di giovani studenti di Verbania, impegnati a diventare professionisti nel settore sanitario, e nel contempo impegnati nel volontariato locale”.



Infatti, i candidati alle borse di studio dovranno essere iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica o Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in una Università Statale Italiana, e dovranno anche prestare da almeno due anni attività di volontariato in una organizzazione iscritta al Registro delle Organizzazione di Volontariato della Regione Piemonte.



Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2020, spedite via PEC all’indirizzo cp.verbania@cert.cri.it o recapitate presso la sede del Comitato in via Fiume 21, 28922 Verbania.



Per tutti i dettagli si invita a consultare il sito www.criverbania.it