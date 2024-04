Laboratorio teatrale e cinematografico MDP

Il format di questo laboratorio mette in relazione il linguaggio cinematografico e quello teatrale. Quali sono i punti di contatto e quali le principali differenze? Come si può riprodurre, con la tecnica teatrale, un'inquadratura o un movimento di macchina da presa?Durante il laboratorio, incontri intensivi di 6 ore ciascuno che si terranno presso il Kantiere, in Via alla cartiera 23 a Verbania Possaccio il 27 e 28 aprile, il 12 maggio e il 25 e 26 giugno, verranno analizzate le scene di alcuni film che hanno fatto la storia del cinema, studiandone i principali tipi di inquadrature, la loro origine e il loro utilizzo. Si passerà quindi alla fase di lavoro sul palco, in cui attraverso esercizi teatrali si proverà a trovare la connessione tra la tecnica del cinema e quella del teatro, ricreando le scene appena visionate o trovando alternative creative per suscitare le stesse emozioni.Parte pratica: durante il laboratorio sarà sviluppata una sceneggiatura che sarà alla base sia di un cortometraggio video sia di un corto teatrale, entrambi realizzati come restituzione del lavoro svolto. Un evento di presentazione aperto al pubblico sarà l’occasione per vedere come una stessa storia può essere raccontata con diversi linguaggi, apprezzandone i punti in comune e le inevitabili differenze.Per maggiori informazioni, anche su orari e costi, si può contattare il numero 345.0604219 o scrivere alla mail teatrodellajuta@gmail.com.L'Associazione Commedia Community si occupa da oltre dieci anni dell'organizzazione, con il sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, delle stagioni di spettacoli del Teatro della Juta di Arquata Scrivia e del Teatro Civico di Gavi, entrambi in provincia di Alessandria. Dall'incontro con il collettivo “Officine Gorilla” inizia la produzione di spettacoli, con la nascita della compagnia teatrale professionale Teatro della Juta.Tra gli spettacoli prodotti si ricordano Blasé, un monologo che ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il Premio Palco Off e la menzione per il Best Italian Performer al Catania Off Fringe Festival 2023, e I Teatri della Mente – Romeo & Giulietta, una performance sensoriale a cui il pubblico assiste da bendato, presentata anche all'interno della programmazione del Festival Allegro Con Brio 2023 proprio a Verbania.I docenti del laboratorio saranno Luca Zilovich per la parte teatrale e Vincenzo Ventriglia per quella cinematografica.Luca Zilovich, regista e drammaturgo, autore degli spettacoli del Teatro della Juta e delle Officine Gorilla, ha collaborato negli anni con importanti registi come Gabriele Vacis, Carlo Boso e Carlos Maria Alsina. Ha lavorato presso l’AIDAS (Académie Internationale Des Arts du Spectacle de Versailles) curando le coreografie di combattimento per gli spettacoli degli allievi.Vincenzo Ventriglia, residente a Verbania, direttore artistico dell’Associazione Culturale Commedia Community, operatore e montatore video, ha collaborato come freelance con Leo Burnett Italia/Miracle Productions, TV SAT 2000 e Match Music, AlessandriaNews e SkylineTV Alessandria e ha realizzato interviste video e videoclip musicali per artisti come, tra gli altri, Baustelle, Planet Funk, Yo Yo Mundi.