"A pochi passi dall'eternità"

Tante le occasioni che hanno visto in scena la compagnia di allievi, con la commedia "La scuola della vita" lo scorso autunno,narrazioni sceniche come "Istanti nel tempo" e "La casa delle sorelle" con testi degli allievi,la partecipazione ai tanti eventi della pro loco dell'Alto Verbano con testi e letture, per adulti e bambini.Lo spettacolo a ingresso libero gratuito è dedicato al Centro Antiviolenza del VCO, cui verranno destinate eventuali offerte.Poche parole sullo spettacolo: C’è un mondo parallelo a quello che quotidianamente viviamo con concreta presenza fisica e materiale.È il mondo dei libri, in particolare dei romanzi, dentro ai quali si nascondono personaggi dotati del dono al quale, probabilmente, ogni essere umano aspirerebbe: l’eternità.La scrittura ha il divino potere di non concedere possibilità di ripensamenti, un personaggio, una volta nato, acquisisce vita eterna, soprattutto quando viene letto e raccontato.Manca però qualcosa, la materia di cui sopra, la verità, lo spirito che si trasforma in carne per assaporare la gioia di posare piede sul mondo reale.E allora perché non concedere ai personaggi di fantasia la possibilità di uscire dal libro e materializzarsi per aiutare una persona in difficoltà? Dramma, ironia, sarcasmo e assurdo, queste le caratteristiche necessarie per affrontare i pochi passi che separano dall’eternità.Appuntamento a Cannero Rivieraalla sala "Pietro Carmine" in Viale del Lido 3,domenica 16 giugno alle 21.Non è necessaria la prenotazione.Organizzazione Pro Cannero Riviera