Hangar Lab in Tour

Il nuovo format arriva a Verbania venerdì 13 dicembre presso Casa Ceretti, in via Roma 42, dopo Alessandria e Vercelli. Gli incontri sono realizzati grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo.Dalle 10.30 alle 15.30 saranno allestiti 4 sportelli, uno di consulenza aziendale, uno di comunicazione strategica, uno di progettazione culturale e uno di fundraising. Gli operatori culturali potranno confrontarsi con ciascuno di questi professionisti nell'arco della giornata e chiedere aiuto e consigli per la propria organizzazione.«Hangar Piemonte è un progetto speciale della Regione, realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, di particolare valenza, il cui obiettivo è facilitare lo sviluppo di capacità progettuali e gestionali fra le realtà culturali del territorio - commenta Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte -. Quella che ispira Hangar è una visione strategica importante: diffondere fra gli operatori culturali regionali un approccio manageriale al sistema, essenziale perché il valore delle attività culturali della nostra regione possa esplicitarsi concretamente e strutturarsi in modo solido. Sono convinta che con progetti di questo tipo la Regione svolga pienamente ed in modo anche innovativo, le funzioni di promozione e valorizzazione della cultura».Per iscrizioni o maggiori informazioni è possibile scrivere a segreteria@hangarpiemonte.it