Al via processo Ex Veneto Banca

Il Movimento Difesa del Cittadino - Verbania, nella persona del suo Presidente sig. Ettore FRANCIOLI , rende noto che il prossimo 13 dicembre, verrà celebrata avanti al GUP del Tribunale di Verbania, , dott.ssa Beatrice Alesci, l'udienza preliminare, che vede rinviati a giudizio i vertici del C.d.A. della EX VENETO BANCA e 41 dipendenti; il procedimento verrà celebrato presso il “Centro eventi multifunzionale” di Verbania , (c.d. Teatro Maggiore) , non potendo lo stesso essere celebrato per ragioni di sicurezza, presso i i locali in uso al Tribunale di Verbania, ritenuti lo scorso maggio “non in grado di assicurare lo svolgimento in condizioni minime di igiene , sicurezza e funzionalità del processo stante il numero di soggetti coinvolti”; Il processo vede in cima alla lista dei rinviati a giudizio, l’ex potentissimo amministratore delegato, arrestato due anni fa per aggiotaggio e ostacolo all’attività degli organi di vigilanza, il condirettore generale, il compliance officer dell’istituto. Seguono i direttori delle agenzie di Veneto Banca di Cannobio, Cannero Riviera, Gravellona Toce, Villadossola, Druogno, Domodossola, Pieve Vergonte, Dormelletto e quelle di Verbania.



IL MOVIMENTO, cosi Ettore Francioli, - si dichiara fiducioso affinchè il processo possa finalmente fare chiarezza sulla questione che ha visto coinvolti molti risparmiatori ex Veneto Banca del Verbano Cusio Ossola, che a causa del deprezzamento azionario , hanno visto volatilizzarsi i loro risparmi, Risparmiatori Traditi , che ancora ad oggi non hanno ottenuto il giusto ristoro; pieno sostegno , - prosegue poi Francioli - alla Procura della Repubblica nella persona della dott.ssa Sveva De Liguoro che unitamente alla Guardia di Finanza già nel dicembre 2018 chiudeva le indagini, con la richiesta dei rinvii a giudizio ; l'avv. Clarissa Tacchini, fiduciaria del MOVIMENTO, sul punto aggiunge : “ seguiremo con attenzione la celebrazione del processo penale , e saremo al fianco di tutti i Risparmiatori Traditi radicati sul territorio del Verbano Cusio Ossola , onde fare chiarezza e far loro ottenere il giusto ristoro per il grave danno morale subito “.



Si ricorda altresì che il Movimento prosegue gli incontri con i Risparmiatori Traditi del Verbano Cusio Ossola , il venerdi pomeriggio, previo appuntamento, onde loro indicare le linee guida per ottenere il giusto ristoro attraverso il Fondo Indennizzo Risparmiatori.



Il Presidente MDC- VERBANIA Ettore FRANCIOLI