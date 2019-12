Azzurra Basket VCO: campionato con Baskin

Nella Sezione Territoriale competente (Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta) ci sono ben 15 squadre iscritte che si contenderanno sia il posto per la partecipazione alle finali Nazionali sia quello per la Coppa Italia (riservata alla meglio classificata tra le neo iscritte al campionato).



Nel girone A, insieme ad Azzurra VCO, ci saranno due formazioni del Baskin CIUFF (Briga e Borgomanero), Amicigiò Arona e tre compagini di Aosta: Rouge & Noir, Ecole du Sport e Monte Emilius.



Il campionato, che inizierà il 19 gennaio ad Arona, si svolgerà per concentramenti (cioè si giocheranno tutte le partite della giornata nel medesimo impianto) e approderà ad Omegna nella seconda di campionato, Domenica 2 febbraio, presumibilmente alla palestra del Forum.



Al termine dei concentramenti ci saranno le finali regionali, in data 10 maggio, per le quali la nostra società ha avanzato la propria candidatura. Se dovesse essere accettata sarebbe l’occasione per completare col botto un anno sportivo che fin dal suo inizio si sta rivelando denso di soddisfazioni, avendo superato già la soglia di 50 partecipanti attivi e tesserati.



La conferenza è stata anche il momento per anticipare le immagini del filmato che Azzurra Basket sta preparando, grazie al supporto di Professione Droni, per illustrare meglio l’emozione di questo sport nei vari convegni ed incontri illustrativi che ci coinvolgono.