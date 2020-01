AstroNews: Un autore di meridiane solari nel VCO

Ribadisco che sia doveroso parlare di questo autore, per due motivi : l'affinità culturale in ambito astronomico, che ci tiene legati da un antico interesse per i fenomeni del cielo, e la nostra passione per l'esistenza e la registrazione di dati ed immagini delle meridiane solari, che ho avuto l'occasione di realizzare alcune volte, e delle quali da alcuni decenni sto terminando un censimento in tutto il VCO, destinato alla pubblicazione di un mio volume con relativi dati e fotografie.L'autore è Rodolfo Piralla, che vive e gestisce un'impresa di lavorazione del granito a Mergozzo, e che proprio dalla sua lunga conoscenza dei materiali lapidei, realizza meridiane solari su granito e sui muri, con maestria, creatività e scelta estetica di alto livello. Persona molto modesta, ma dotato di notevole cultura, Rodolfo si presenta, dicendo che ha iniziato ad interessarsi di astronomia di posizione e di navigazione astronomica nel 1991, in seguito al suo innamoramento per lo strumento astronomico e marinaro del sestante.Nel 1998 si appassionò allo studio della gnomonica, che è la scienza della progettazione e della realizzazione degli orologi solari, e da allora ha realizzato moltissimi di quei meravigliosi strumenti sia in granito che sulle pareti di edifici privati e pubblici, a Mergozzo, Domodossola, Miazzina, Vacciago, Angera, Cuneo, Loano, Tradate ed altri siti. Da allora lui ha coinvolto molte persone nell'interesse per la gnomonica, ed ha sempre più accresciuto la sua conoscenza sia tecnica che storica della stessa scienza. Lui stesso conclude la sua presentazione, dicendo “ Oggi mi occupo con passione di una attività antica ma niente affatto vecchia. Non vi è nulla di più bello e romantico di osservare il tempo tramite l'ombra prodotta da uno gnomone. Ore e stagioni sono scandite dall'orologio solare, fedele specchio del cosmo che riproduce, incapace di mentire i grandiosi fenomeni che in esso avvengono “.Meridiana piana in granito bianco di Montorfano. Diametro 90 cm.Per realizzare un orologio solare sono necessarie conoscenze di trigonometria e di geometria, e dell'uso di strumenti pertinenti anche al lavoro di muratura, come il semplice filo a piombo, sino a goniometro e clinometro. Inoltre è implicito possedere conoscenza di lettura e rilievo di dati geografici, come le coordinate terrestri, ed una certa confidenza con l'uso delle grandezze angolari.Loano. Orologio solare doppio polare a nord/sud,in granito bianco di Montorfano. Anno 2009.Dimensioni 390 cm x 160 cm.Tra le molte realizzazioni gnomoniche di Piralla una delle più visibili e spettacolari è quella di un orologio solare piano in verticale declinato a 72° 30' Est delle scuole elementari di Mergozzo, con dimensioni di 200 cm in larghezza, e 280 cm in altezza, con elegante forma e colore. Realizzato e donato al comune di Mergozzo nel 2013, in occasione della inaugurazione dell'edificio scolastico.Alcuni anni fa, in occasione di una mia recensione degli orologi solari da lui realizzati, mi accompagnò per registrare i loro dati tecnici e relative immagini fotografiche. Rimasi affascinato dalla qualità estetica e funzionale dei numerosi strumenti gnomonici che mi mostrò, sia per i differenti tipi che per il loro numero, e per la maestria dimostrata nella lavorazione raffinata del granito.Meridiana verticale sulla parete delle scuole elementari di Mergozzo.Declinazione Est 72° 30' – Anno 2013 – Rudy Piralla sotto la sua meridiana.