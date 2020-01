Quaretta: rivalutare posizione ospedale unico

Mi sembra che questa indicazione vada esattemente nella direzione giusta, secondo quanto espresso dalla stragrande maggioranza dei sindaci dell'ASL VCO e in un certo senso anche dalla Regione Piemonte.



E' una soluzione che dovrebbe accontentare tutti dal più profondo sud della provincia, compresi i comuni del novarese per troppo tempo trascurati, fino ad arrivare al nord del territorio; una soluzione di buon senso e di responsabilità.



E' un'ipotesi che va incontro alle indicazioni di 42 sindaci e di molti consigli comunali (compreso quello di Omegna!!), che auspicano una dislocazione nella "bassa Ossola", sia pur considerando il termine baricentrico una "parolaccia" piuttosto che un valore aggiunto.



Senza dimenticare le valutazioni dei medici, degli infermieri, dei sidacati e degli operatori del settore che andranno pur ascoltati!?



Ho appreso che i sindaci di Ornavasso e Premosello invieranno la proposta a presidente della Rappresentanza e della Conferenza dei Sindaci; spero che ci si possa riunire al più presto per dimostrare e confermare alla Regione Piemonte un'unione di intenti seria e responsabile, svincolata dalle logiche di partito e più attenta al benessere delle persone.

Mi auguro che alla prossima Conferenza dei Sindaci (che si è già espressa per una posizione che garantisca pari dignità!) decidano di partecipare anche in Sindaci dell'Ossola e i pochi sindaci del Cusio che stranamente avevano pensato di non intervenire e di non intervenire...



E' l'occasione e il momento di dimostrare al Presidente Cirio e alla Regione che il territorio è in grado di scegliere il meglio per le proprie comunità!