Ars.Uni.Vco è member organization di EUROPA NOSTRA

Qualifica che consentirà all'Associazione, oltre alle varie prerogative di networking, di poter partecipare all'Assemblea Generale di Europa Nostra, che si svolge durante l'annuale Congresso del Patrimonio Europeo, e di votare per i rappresentanti del Board. Sarà anche possibile presenziare al congresso annuale del Patrimonio europeo, che si tiene ogni anno in una diversa città storica europea, compresa la cerimonia di premiazione del Patrimonio europeo, oltre che votare i rappresentanti in seno al board.



Europa Nostra è la voce della società civile impegnata nella salvaguardia e promozione del patrimonio culturale e naturale in Europa. Fondata nel 1963, è oggi riconosciuta come la rete più rappresentativa del patrimonio in Europa con membri provenienti da più di 40 paesi.



Convinta del Patrimonio culturale come forte catalizzatore per il futuro dell'Europa, Europa Nostra contribuisce inoltre alla formulazione e all'attuazione delle strategie europee e delle politiche connesse al patrimonio, attraverso un dialogo strutturato con le istituzioni europee e il coordinamento dell’European Heritage Alliance 3.3.



In Italia i soggetti riconosciuti come member organization sono 16:

1. Associazione ARS.UNI.VCO

2. Associazione Culturale Imago Mundi Onlus

3. Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia – Association of International Private Committees for the Safeguarding of Venice

4. Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano (ARPAI) – The Association for the Restoration of Italian Cultural Heritage

5. Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena CSDCA – Study and Documentation Centre of Armenian Culture (based in Italy)

6. Fondazione Antonio e Marietta Rossi

7. Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

8. Fondazione Nazionale Carlo Collodi – The National Carlo Collodi Foundation

9. Fondazione Oristano

10. Fondazione Roffredo Caetani – Roffredo Caetani Foundation

11. Fondo per l’Ambiente Italiano – The Italian Environment Fund

12. Istituto Italiano dei Castelli – The Italian Castles’ Institute

13. Istituto Italiano dei Castelli – Sezione Toscana – The Italian Castles’ Institute – Tuscany Section

14. Le Dimore del Quartetto srl

15. Südtiroler Burgeninstitut – The South Tyrol Castles’ Institute

16. Touring Club Italiano

Dopo aver presentato a gennaio la candidatura dell'Associazione, accogliamo con molto piacere la nostra ammissione al network Europa Nostra. Riteniamo, infatti, di grande importanza, stimolo e apertura poter aderire ad una rete che dà voce alla cultura, al patrimonio culturale europeo, ai suoi valori, anche e soprattutto in un momento socio-economico di difficoltà e diffidenza come quello che stiamo vivendo. Piccola realtà, quella di Ars.Uni.Vco, e territorio marginale, quello della provincia del Verbano Cusio Ossola, ma non per questo incapaci di esprimere progettualità condivise e ritenuti capaci di contribuire, dal basso, allo sviluppo territoriale culturale. Grazie ad Europa Nostra per questa "iniezione di fiducia", faremo del nostro meglio per soddisfare le attese e continuare nel nostro lavoro quotidiano e condiviso di allestimento progetti, sensibilizzazione e divulgazione.



Prof.ssa Stefania Cerutti, Presidente dell’Associazione Ars.Uni.Vco