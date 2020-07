 mostra Giorgio Talgio

Come il titolo suggerisce, l’esposizione sarà composta da 75 ritratti, uno per ogni anno di vita dell’artista. In questa galleria, che raccoglie e sublima le suggestioni fisio-nomiche raccolte nel corso di un’intera esistenza, convivono affiancati personaggi celebri (Antonino Cannavacciuolo e Gino Strada, giusto per fare un paio di es-empi) e incontri casuali particolarmente significativi per la sensibilità creativa del pittore.Da segnalare, all’interno della mostra, una piccola sezione dedicata ai personaggi omegnesi, tra cui spiccano nomi come Renato Bialetti, Alberto Alessi, En-rico Lucchini e Gianni Rodari.A seguire gli orari di apertura della mostra: - dal martedì al sabato: 9.30-12.30/15.00-18.00- domenica: 15.00-18.00Per info e prenotazioni: 0323.866141335.7401808GILBERTO CARPO QUELL’IMPETUOSO TORRENTEQuell’impetuoso torrente: è questo il titolo dell’autobiografia del pittore Gilberto Carpo, che verrà presentata presso il Forum di Omegna alle h 17.30 di sabato 11luglio. Il libro (edito dalla Casa Editrice Mnamon) è stato scritto su suggerimento di alcune allieve dell’artista, incuriosite dai racconti di vita con cui egli spesso accompagna lo svolgimento delle sue lezioni.Si tratta di un vero e proprio torrente di emozioni e ricordi, quello racchiuso da Gilberto nella sua prima fatica letteraria (in precedenza l’unica pubblicazione era stata quella di una monografia della sua opera). Siamo di fronte a un’opera che affronta i momenti più significativi del per-corso di crescita umano e artistico dell’artista omegnese senza una scansione rigidamente cronologica, privilegiando la libera associazione di idee e di memorie.Meritevole di una menzione è anche l’introduzione, scritta a due mani dalla figlia Luisella Carpo e dal fisico Alberto Ventura, che si pone l’obiettivo di fondere scienza e arte attraverso la creazione di un grafico che riassuma in toto le fasi artistiche ed esistenziali del pittore.La cerimonia di presentazione del testo si aprirà con una breve introduzione da parte dell’assessore alla cultura di Omegna, Sara Rubinelli, e vanterà l’accompagna-mento musicale di Alex Silipo e Ilaria Carpo, nipote dell’artista. Nel corso della ser-ata prenderanno la parola numerosi critici d’arte, ma anche conoscenti e parenti di Gilberto, oltre al già menzionato fisico Alberto Ventura.